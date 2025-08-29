Beyaz eşya sektöründe temmuzda satışlar geriledi
Türk Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, beyaz eşya sektöründe temmuz ayında iç satışlar yıllık bazda yüzde 14, ihracat yüzde 15 geriledi. Altı ana ürün grubunu kapsayan toplam satışlar ise yüzde 15 düşüş kaydetti.
TÜRKBESD verilerine göre temmuzda toplam satışlar yüzde 15, üretim yüzde 13 azaldı. İlk 7 ayda iç satışlar yüzde 9, ihracat yüzde 7 geriledi; ithalat ise yüzde 23 arttı.
Üretim temmuzda yüzde 13 azalırken, ithalat yüzde 8 düştü. Böylece sektördeki genel daralma dikkat çekti.
Yılın ilk yedi ayında iç satışlar yüzde 9, ihracat yüzde 7 azaldı. Aynı dönemde toplam satışlar yüzde 7 gerilerken, üretim yüzde 9 düşüş kaydetti. Buna karşılık ithalat yüzde 23 arttı.
İhracatın toplam satışlardaki payı ise geçen yılın aynı döneminde yüzde 66 iken bu yıl yüzde 67’ye yükseldi.