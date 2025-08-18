Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi ağustosta yükseldi

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,36 artarak 71,71 değerine yükseldi.

Bloomberg HT’den yapılan açıklamaya göre, endeksin alt detayları farklı yönlere işaret etti. Tüketicinin kişisel finansal durum algısında iyileşme gözlenirken, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve geleceğe ilişkin beklentilerinde gerileme yaşandı.

Açıklamada, “Tüketim eğiliminde ise sınırlı gerileme görüyoruz. Başta hisse senedi piyasası olmak üzere finansal piyasalardaki olumlu seyir, tüketicinin kişisel finansal durum algısını ve beklentilerini olumlu etkilemiş görünüyor” denildi.

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki ayın nihai değerine göre yüzde 2,74 artışla 71,64 seviyesine yükseldi.

Buna karşılık, dayanıklı tüketim malları, otomobil ve konut alımı için uygunluğu ölçen Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi yüzde 1,57 düşüş kaydederek 70,29’a indi. Açıklamada, “Gerek reel ücretlerdeki baskı gerek faizlerde daha fazla iniş beklentisi tüketim eğilimini azaltıyor ve/veya tüketimi ileriye atıyor olabilir” ifadelerine yer verildi.