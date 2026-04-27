Çin'de sanayi şirketlerinin kârları yapay zeka etkisiyle arttı

Mart ayında sanayi şirketlerinin kârları yapay zeka ve yarı iletken sektörlerine olan talebin artmasıyla son altı ayın en güçlü yükselişini kaydetti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu verileri, kârların geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,8 oranında arttığını ortaya koydu.

Yılın ilk çeyreğinde sanayi şirketlerinin kârları toplamda yüzde 15,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu veri, 2021 yılındaki pandemi sonrası toparlanma hariç tutulduğunda 2017 yılından bu yana görülen en iyi yıl başlangıcı olarak kayıtlara geçti.

Sanayi şirketlerinin kârları yüksek teknoloji üretimiyle ivme kazandı

Ulusal İstatistik Bürosu yetkilisi Yu Weining, büyümenin temel kaynağının ekipman ve yüksek teknoloji imalatı olduğunu açıkladı. Bu alandaki kârlar, yılın ilk üç ayında yüzde 47,4 gibi dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

Optik fiber üreticilerinin kârları yıllık bazda yüzde 336,8 oranında arttı. Aynı dönemde optoelektronik ve ekran cihazı üreticileri de sırasıyla yüzde 43 ve yüzde 36,3 oranında büyüme sağladı.

Yapay zeka ve yarı iletken sektörü büyümeyi destekledi

Akıllı ürünlere olan küresel ilgi, dron ve tüketici elektroniği gibi alanlarda sanayi şirketlerinin kârları için itici güç oldu. Dron üreticilerinin kazançları yüzde 53,8 artarken, diğer akıllı cihaz üreticileri yüzde 67,3 oranında kâr sağladı.

Hammadde üreticilerinin kazançları, petrol rafinelerinin yeniden kâra geçmesiyle birlikte yılın ilk çeyreğinde yüzde 77,9 yükseldi. Havacılık ve yeni enerji teknolojileri gibi stratejik alanlar, demir dışı metal sektöründe yüzde 116,7 oranında kâr artışı getirdi.

Küresel petrol arzındaki riskler maliyetleri etkiliyor

Sektörel kârlılık, 2025 yılında üç yıl süren yıllık düşüşlerin ardından yüzde 0,6 oranında sınırlı bir artış yakalamıştı. İyileşen bu tablo, sanayi şirketlerinin kârları verilerinin güçlü ihracat rakamlarıyla desteklendiğini gösterdi.

Brent petrol fiyatları, Şubat ayı sonunda başlayan Orta Doğu gerilimiyle birlikte yaklaşık yüzde 48 oranında yükseldi. Artan enerji maliyetleri, ham madde ithal eden kimya ve plastik üreticilerinin marjlarını baskı altına almaya başladı.

Trump yönetiminin yaptırımları enerji arzını zorlaştırıyor

Trump yönetiminin yaptırım kararları, sanayi şirketlerinin kârları açısından stratejik önemdeki enerji tedarikini tehdit etti. ABD yönetimi, İran’dan petrol alan bağımsız bir Çin rafinerisine yaptırım uygulama kararı aldı.

Üretici fiyatları, petrol maliyetlerindeki artışla birlikte Mart ayında üç yıl aradan sonra ilk kez yükseliş yönlü hareket etti. Bu durum, ekonomideki uzun süreli deflasyon baskısının kırıldığına dair bir işaret olarak yorumlandı.

Mart ayı verileri üretimde teknoloji odaklı bir canlanmayı teyit ederken, küresel enerji krizinin maliyetler üzerindeki etkisi sanayinin uzun vadeli görünümünü şekillendirecek.