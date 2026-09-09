Çin’de üretici fiyatları beklentilerin üzerinde arttı

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Çin ekonomisinde uzun süre gündemde kalan düşük fiyat ve deflasyon tartışmalarının ardından tablo değişmeye devam ediyor. Ağustosta hem tüketici fiyatları hem de üretici fiyatları yükselirken özellikle sanayinin kullandığı temel girdilerdeki artış dikkat çekti.

Tüketici enflasyonu yüzde 0,8’e yükseldi

Çin’de tüketici fiyatları ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı. Temmuz ayında yıllık artış yüzde 0,5 seviyesindeydi.

Aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0,4 yükselirken yılın ilk sekiz ayındaki ortalama enflasyon yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

Fiyat artışının ana kaynaklarından biri enerji oldu. Enerji fiyatlarındaki yıllık yükseliş temmuzdaki yüzde 0,6 seviyesinden ağustosta yüzde 4,1’e çıktı. Benzin fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 9,3’e ulaştı.

Gıda tarafında ise farklı bir tablo görüldü. Gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 1,4 düşerken domuz eti fiyatlarındaki gerileme yüzde 11,8 oldu. Bu düşüş tüketici enflasyonunun daha hızlı yükselmesini sınırladı.

Asıl baskı fabrikaların maliyetinde

Tüketici fiyatlarından daha dikkat çekici hareket üretici tarafında yaşandı. Çin’de üretici fiyatları ağustosta yıllık yüzde 3,8 yükseldi. Temmuz ayında artış yüzde 3,5 seviyesindeydi.

Aylık bazda üretici fiyatları yüzde 0,4 artarken üreticilerin satın aldığı girdilerin fiyatlarındaki yıllık yükseliş yüzde 5,8’e ulaştı.

Bu fark, fabrikaların karşı karşıya kaldığı maliyet artışının nihai ürün fiyatlarından daha hızlı ilerlediğini gösteriyor.

Özellikle enerji ve hammadde yoğun sektörlerde artan girdi maliyetlerinin şirket kâr marjları üzerinde baskı oluşturması veya ilerleyen dönemde satış fiyatlarına yansıtılması ihtimali öne çıkıyor.

Metal fiyatlarında artış yüzde 20’ye yaklaştı

Ağustos verilerinin en dikkat çekici bölümü sanayinin temel girdilerinde görülen fiyat artışları oldu.

Demir dışı metal malzemeleri ve kablo fiyatları yıllık yüzde 19,8 yükseldi. Yakıt ve enerji girdilerinde artış yüzde 9,8, kimyasal hammaddelerde ise yüzde 9,5 olarak gerçekleşti.

Madencilik sektöründeki üretici fiyatları yüzde 17,8 artarken hammadde sanayisinde yükseliş yüzde 6,7’ye çıktı. İşlenmiş ürün fiyatlarında ise artış yüzde 3,1 oldu.

Bu görünüm, fiyat baskısının henüz tüketici ürünlerinin tamamına yayılmadığını ancak üretim zincirinin daha erken aşamalarında belirgin biçimde güçlendiğini ortaya koyuyor.

Kömür ve metal sektörleri öne çıktı

Sektörel ayrıntılar maliyet baskısının nereden geldiğini daha açık gösteriyor.

Kömür madenciliği ve işleme sektöründe üretici fiyatları yıllık yüzde 26,6 yükseldi. Demir dışı metal eritme ve işleme sektöründeki artış yüzde 20,8 oldu.

Petrol ve doğal gaz çıkarma sektöründe fiyatlar yüzde 10,5, petrol ve kömür ürünlerinde yüzde 11,1, kimyasal ürünlerde ise yüzde 9,1 arttı.

Elektrikli makine ve ekipman sektöründeki fiyat artışı yüzde 5,9 olurken bilgisayar, iletişim ve elektronik ekipman imalatında yükseliş yüzde 5,3 olarak kaydedildi.

Bu sektörlerin toplam etkisi Çin üretici fiyatlarındaki yükselişin önemli bölümünü oluşturdu.

Teknoloji ürünlerinde fiyatlar yükseliyor

Çin’de fiyat baskısı yalnızca geleneksel enerji ve hammadde sektörleriyle sınırlı değil. Elektronik ve teknoloji ürünlerinde de belirgin fiyat artışları görülüyor.

Altın takı fiyatları yıllık yüzde 33,6 yükselirken tablet bilgisayar fiyatlarında yüzde 21,5, bilgisayarlarda yüzde 19,6 ve cep telefonlarında yüzde 11 artış kaydedildi.

Çinli istatistik yetkilileri bilgi işlem talebindeki artışın bazı teknoloji ürünlerinin fiyatlarını yukarı taşıdığını belirtiyor.

Yapay zekâ yatırımları, veri merkezi kapasitesi ve elektronik cihaz talebindeki büyüme, Çin’in sanayi üretim zincirinde bazı ürün gruplarındaki fiyat baskısını artırıyor.

Küresel üretim zinciri açısından neden önemli?

Çin yalnızca dünyanın en büyük üretim merkezlerinden biri değil, aynı zamanda elektronik, makine, kimya, metal ürünleri ve tüketici mallarında küresel tedarik zincirinin merkezinde bulunuyor.

Bu nedenle Çin’de üretici maliyetlerinin yükselmesi yalnızca ülke içindeki şirketleri ilgilendirmiyor.

Metal, enerji ve kimyasal girdilerdeki artışın uzun süre devam etmesi halinde Çinli üreticilerin maliyetleri ihracat fiyatlarına yansıtması gündeme gelebilir.

Bu durum yıllarca düşük maliyetli Çin üretiminin küresel enflasyonu aşağı çeken etkisinin zayıflaması anlamına gelebilir.

Özellikle elektronik, makine, otomotiv yan sanayi, tekstil ve tüketici ürünlerinde Çin’den yoğun ithalat yapan ülkeler açısından gelişme yakından izlenecek.

Çin’de deflasyon tartışması yön değiştiriyor

Çin ekonomisinde son yıllarda zayıf iç talep, gayrimenkul sektöründeki sorunlar ve düşük tüketici güveni nedeniyle deflasyon riski sık sık gündeme gelmişti.

Ağustos verileri ise fiyat dinamiklerinin özellikle üretici tarafında farklı bir noktaya doğru ilerlediğini gösteriyor.

Tüketici enflasyonu halen düşük seviyelerde bulunmasına rağmen üretici fiyatlarının ve sanayi girdilerinin daha hızlı yükselmesi Çin ekonomi yönetimi açısından yeni bir denge sorunu yaratabilir.

Pekin bir yandan ekonomik büyümeyi ve tüketimi desteklemeye çalışırken diğer yandan enerji ve hammadde kaynaklı maliyet artışlarının kalıcı hale gelip gelmediğini izlemek zorunda kalacak.

Önümüzdeki aylarda asıl soru, üretici maliyetlerindeki yükselişin tüketici fiyatlarına ne ölçüde aktarılacağı olacak.