DİSK raporu: Açlık sınırı 12 bin 612; yoksulluk sınırı 43 bin 623 lira

BİSAM'ın araştırmasına göre geçen ay açlık sınırı 12 bin 612 liraya, yoksulluk sınırı 43 bin 623 liraya yükseldi.

Açlık sınırı, dört kişilik ailenin bir aylık sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için harcaması gereken miktarı, yoksulluk sınırı ise gıda dahil tüm masraflarını ifade ediyor.

Raporda sağlıklı ve dengeli beslenmek için tüketilmesi gereken gıdaların aylık karşılığı, yetişkin erkeklerde 3 bin 451, yetişkin kadınlarda 3 bin 297, 15-18 yaş grubundaki gençlerde 3 bin 549, 4-6 yaş grubu çocuklarda 2 bin 314 lira olarak hesaplandı.

Ağustos raporunda açlık sınırı 12 bin 34, yoksulluk sınırı 41 bin 626 liraydı. Asgari ücret 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor.