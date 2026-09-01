ECB öncesi kötü haber: Euro Bölgesi’nde enflasyon yüzde 3,3’e çıktı

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Euro Bölgesi’nde enflasyon ağustos ayında yeniden hızlandı. Eurostat’ın öncü tahminine göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 3,3’e yükselirken aylık fiyat artışı yüzde 0,4 oldu. Böylece enflasyon, Avrupa Merkez Bankası’nın yüzde 2 hedefinin belirgin biçimde üzerinde kalmaya devam etti.

Enerji fiyatları yüzde 14,3 arttı

Ağustos verisinin en dikkat çekici kalemi enerji oldu. Enerji fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 14,3’e çıktı. Temmuz ayında bu oran yüzde 10,3 seviyesindeydi.

Böylece enerji, Euro Bölgesi enflasyonunu yukarı taşıyan en güçlü kalem haline geldi. Son dönemde petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan yükselişin tüketici fiyatlarına yansıması ağustos verisinde daha belirgin hale geldi.

Enerji fiyatları yalnızca yıllık bazda değil, aylık bazda da yüzde 2,9 arttı.

Çekirdek enflasyon yüzde 2,4

Enerji ve gıda gibi oynak kalemlerin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise yüzde 2,4 olarak tahmin edildi. Bu oran temmuzdaki yüzde 2,5 seviyesinin bir miktar altında kaldı.

Enerji hariç toplam enflasyon yüzde 2,2 seviyesinde değişmezken, hizmet enflasyonu yüzde 3,3’ten yüzde 3’e geriledi.

Enerji dışı sanayi mallarında ise fiyat artışı yüzde 0,9’dan yüzde 1,2’ye yükseldi.

Bu tablo, ağustos ayındaki genel enflasyon artışının büyük ölçüde enerji kaynaklı olduğunu gösteriyor.

İspanya yüzde 4,5’e çıktı

Ülkeler arasındaki farklar da yüksek kalmaya devam etti.

İspanya’da yıllık enflasyon yüzde 4,5’e yükselirken, Almanya’da yüzde 2,9 ve Fransa’da yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.

İtalya’da oran yüzde 3,2 olurken Yunanistan’da yüzde 3,7 olarak hesaplandı.

Euro Bölgesi içinde en yüksek oranlardan biri yüzde 5,2 ile Güney Kıbrıs’ta görülürken Bulgaristan’da enflasyon yüzde 5,1’e çıktı.

Buna karşılık Estonya’da enflasyon yüzde 1,3 seviyesinde kaldı.

ECB 10 Eylül’de karar verecek

Enflasyon verisi, Avrupa Merkez Bankası’nın 9-10 Eylül’de Berlin’de gerçekleştireceği para politikası toplantısından hemen önce geldi.

ECB temmuz toplantısında üç temel faiz oranını değiştirmemiş ve enerji fiyatlarında yaşanan şokun enflasyona etkisinin henüz tamamen ortaya çıkmadığını belirtmişti.

Banka, faiz kararlarını toplantı bazında ve gelen verilere göre almaya devam edeceğini vurgulamıştı.

Ağustos ayında enflasyonun yüzde 3,3’e yükselmesi, özellikle enerji fiyatlarının kalıcı biçimde yüksek seyretmesi halinde ECB üzerindeki sıkı para politikası baskısını artırabilir.

ECB yüzde 3,4 zirvesi bekliyordu

ECB’nin haziran ayında yayımladığı tahminlerde Euro Bölgesi enflasyonunun 2026’nın üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde yüzde 3,4 civarında zirve yapması öngörülmüştü.

Bu tahminin arkasındaki temel neden de Orta Doğu’daki gerilimin enerji fiyatlarını yükseltmesi olarak gösterilmişti.

ECB, enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin 2027’nin ilk aylarına kadar enflasyonu yüzde 3’ün üzerinde tutabileceğini tahmin ediyor.

Ağustos ayında açıklanan yüzde 3,3’lük oran, enflasyonun ECB’nin öngördüğü zirve seviyeye şimdiden oldukça yaklaşmış olduğunu gösteriyor.

Faiz tartışması yeniden güçlenebilir

ECB açısından temel soru enerji kaynaklı fiyat artışlarının ekonominin diğer alanlarına ne ölçüde yayılacağı olacak.

Hizmet enflasyonunun gerilemesi ve çekirdek enflasyonun yüzde 2,4’e düşmesi, fiyat baskılarının henüz geniş tabanlı biçimde hızlanmadığına işaret ediyor.

Buna karşılık enerji maliyetlerinin uzun süre yüksek kalması durumunda şirketlerin üretim ve taşıma maliyetleri üzerinden ikinci tur fiyat artışları ortaya çıkabilir.

Bu nedenle ECB’nin 10 Eylül’de vereceği kararın yanında, enerji fiyatlarının enflasyon görünümünü ne ölçüde değiştirdiğine ilişkin değerlendirmeleri de piyasalar tarafından yakından izlenecek.