Emekliler ne kadar zam alacak? İki aylık oran netleşti

TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon verileri, milyonlarca emeklinin maaş artışında belirleyici olan iki aylık zam oranını netleştirdi.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de tüketici fiyatları şubatta aylık yüzde 2,96 artarken yıllık enflasyon yüzde 31,53 olarak kaydedildi.

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında yer alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını yılda iki kez, gerçekleşen enflasyon oranına göre güncelliyor.

Ocak ayında açıklanan yüzde 4,84’lük aylık enflasyonun ardından, şubat ayındaki yüzde 2,96’lık artışla birlikte emeklilerin iki aylık kümülatif zam oranı yüzde 7,94’e ulaştı.

Nihai artış haziranda netleşecek

Ocak–haziran dönemine ilişkin kesin maaş artışı, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belirlenecek. Böylece ilk altı aylık enflasyon oranı, temmuz ayında yürürlüğe girecek zam oranını kesinleştirecek.