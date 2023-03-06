Et fiyatlarına büyük zam! Kasaplar bile isyan etti

Et fiyatlarına yılbaşından bu yana yüzde 50 zam geldi. Fiyatlardaki artışa satıcı da tüketici de tepkili. Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, "Bir yılda olması gereken artış, 2 ayda oldu" dedi.

Bu durumdan kasapların da olumsuz etkilendiğini söyleyen Yalçındağ, "Hemen her hafta alışlarımıza 5-10 lira zam geliyor. Yılbaşında 120-130 lira bandında olan karkas fiyatların bugün 175-180 lira bandına geldi." diye konuştu.

Tedarikçilere tepki gösteren Yalçındağ, şunları söyledi:

Herkesi rahatsız ediyor

"Yılbaşından bu yana ne değişti? Tedarikçilere soruyoruz, onlar da 'Her hafta alışlarımıza zam geliyor.' yanıtını veriyor. Kesim fiyatlarına zam geldiğini, besici arkadaşların daha fazla fiyat istediğini, bunu da yansıtmak durumunda olduklarını söylüyorlar. Herkesi rahatsız ediyor, en çok da tüketici ve biz kasapları rahatsız ediyor."

8 bine yakın hayvan depremde öldü

Deprem felaketinin yaşandığı bölgenin hayvancılık açısından önemli olduğunu ancak bu orandaki artış için gerekçe olamayacağını ifade eden Yalçındağ, "Resmi kaynaklardan aldığımız bilgiye göre, 7-8 bin büyükbaş hayvan ölmüş. Ama bu böyle bir fiyat artışına neden olabilecek bir sayı değil. Orada kesim devam ediyor, kesim yapıp toptan et satışı devam ediyor. Birden bire bu fiyatlara çıkartılması bana göre kendine görev çıkarmak, başka bir izahı yok" dedi.

"Et ithal etmeyi bekleyenler var"

Yalçındağ, sektördeki et ithalatı beklentisine de değindi. "Biraz daha yükselse de yurtdışından ithal edecek ortam oluşsa diye bekleyen insanlar var." diyen Yalçındağ, şöyle devam etti:

"İthalat yapıldığı noktada da 2010'u tekrar yaşarız. Bunun faturası herkes için ağır olur. Önlem olarak çok şey yapılması gerekiyor. Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor, küçükbaş anlamında tüketimimizi arttırmamız lazım. Küçükbaş hayvandan başka sarılacağımız sağlam bir ip yok. Bunun üretim ve tüketimdeki payın arttıracağız, başka yolu yok. İnşallah fiyatların artışında bir dur noktası vardır."