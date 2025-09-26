FKB Ekonomik Görünüm Endeksi eylülde 100,33’e geriledi

Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB), İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırladığı FKB Ekonomik Görünüm Endeksi (FKB-EGE) Eylül bülteni yayımlandı. Verilere göre endeks, ağustos ayında bir önceki aya göre 0,32 puan gerileyerek 100,33 seviyesine indi.

Eylül ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,08 olarak kaydedildi. Orta-uzun vadede para politikasının enflasyon beklentilerine etkisinin sürdüğü, beklentilerin istikrarlı bir patikaya oturduğu belirtildi.

Endeks 2025 boyunca 100 puan seviyesinin etrafında dalgalı bir seyir izlerken, Ağustos itibarıyla alt endekslerde de düşüş görüldü. Faktoring Endeksi 100,66, Finansal Kiralama Endeksi 104,15, Finansman Endeksi ise 96,16 değerini aldı.

Ankete katılanların Türkiye ekonomisi için GSYH büyüme beklentisi 2025 yılı için yüzde 3,12, 2026 için ise yüzde 3,60 oldu. Bu tahminler, hükümetin Orta Vadeli Programı’nın altında, IMF öngörülerinin ise üzerinde kaldı.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker, endeksin 100 puanın üzerinde kalmasının ekonomik görünümde istikrarı gösterdiğini belirterek, durağan enflasyon beklentileri ve büyüme tahminlerinin IMF öngörülerinin üzerinde olmasının “temkinli bir iyimserlik” sunduğunu vurguladı.