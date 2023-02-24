Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belirlendi

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 734 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 608 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 878 bin 218 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 878 bin 704 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14 ile linyit santralleri izledi.

Dün 7 bin 972 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 485 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.