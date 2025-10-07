Hazine, 5 yıl vadeli tahvil ihracı ile 42,31 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bugün düzenlediği 5 yıl vadeli tahvil ihalesinde, ilk açıklamaya göre ihalede gerçekleşen toplam satış 34 milyar 909,1 milyon TL oldu.

İhaleler öncesinde gerçekleştirilen 21 milyar 841,5 milyon TL tutarındaki ROT satışının da eklenmesiyle brüt toplam satış 42 milyar 311,6 milyon TL’ye yükseldi. Net satış ise 42 milyar 134,3 milyon TL olarak kaydedildi.

Bugün ilk kez ihraç edilen 2 Kasım 2030 vadeli, altı ayda bir yüzde 16,95 kupon ödemeli tahvil için ihaleye toplam 46 milyar 191,9 milyon TL tutarında teklif geldi. İhalede reel basit faiz oranı yüzde 34,08, reel bileşik faiz ise yüzde 36,98 olarak hesaplandı. Tahvilin oluşan fiyatları arasında minimum 99.351 TL, ortalama fiyat 99.581 TL seviyesinde gerçekleşti.