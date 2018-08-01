İmalat PMI temmuzda yükseldi

01 Ağustos 2018

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Temmuz 2018 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, haziranda 46,8 düzeyinde ölçülen PMI Temmuz’da 49,0 düzeyine yükseldi. Endeks, üretim ve yeni siparişlerdeki yavaşlamanın devam etmesine bağlı olarak, Türk imalat sektöründeki zorlu faaliyet koşullarının devam ettiğine işaret etti. Ancak faaliyet koşullarındaki zayıflama ılımlı düzeyde ve son dört aylık yavaşlama trendinin en düşük hızında gerçekleşti.

Ankete göre, toplam yeni siparişler manşet endeksi olumsuz etkilemeye temmuz ayında da devam etti. Talep koşullarının yansıması olarak üretimdeki ivme kaybı sürdü. Ancak hem üretim hem de toplam yeni siparişlerdeki yavaşlama önceki aya kıyasla ılımlı gerçekleşti. Dış talebin güçlenmesi anketin olumlu gelişmelerinden biri olarak kayda geçti. İki aylık yavaşlamanın ardından ihracat büyüme bölgesine girdi. Bunun yansıması olarak, Türk imalatçıları son 4 ayda ilk kez olacak şekilde temmuz ayında istihdam seviyesini artırdı. Döviz piyasalarındaki olumsuz gelişmelerin yansıması olarak fiyat baskıları güçlenmeye devam etti. Hammadde fiyatları yükseldi ve bu da girdi fiyatlarının belirgin bir şekilde artmasına neden oldu.

Enflasyonist baskılar daha da güçlendi

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, şunları söyledi:

“Son PMI verileri Türk imalat sektöründe zorlu faaliyet koşullarının temmuz ayında devam ettiğine ancak yavaşlamanın daha ılımlı düzeyde yaşandığına işaret etti. İhracat siparişleri ve istihdamın artış göstererek toplam yeni siparişler ile üretimdeki ivme kaybının olumsuz etkilerini kısmen bertaraf etmesi anketin olumlu gelişmesi olarak kaydedildi. Enflasyonist baskılar daha da güçlendi ve nihai ürün fiyatları enflasyonu son 12 ayın en yüksek düzeyine çıktı.”

İstanbul'da canlılık arttı

İstanbul İmalat PMI Endeksi, yılın ikinci çeyreğindeki yavaşlamanın ardından imalat üretiminin üçüncü çeyreğin başında büyüme kaydettiğini gösterdi. Haziranda 49,5 olarak ölçülen PMI endeksi temmuzda 51 düzeyine yükselerek pozitif büyümeye işaret etti. Son anket verileri hem iç hem de dış pazarlardan gelen talepteki yükselişin etkisiyle İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında iyileşme yaşandığını gösterdi. Ancak bu iyileşme ılımlı düzeyde kaydedildi. Sektördeki genişlemede yeni siparişlerin yeniden artmaya başlamasının yanı sıra istihdam ve üretimde üst üste iki aydır devam eden büyüme etkili oldu. Ancak firmalar satın alma faaliyetlerini yavaşlattı ve bunun yansıması olarak stoklarda azalma kaydedildi. Fiyat cephesinde Türk lirasındaki değer kaybının etkisiyle temmuz ayında da güçlü enflasyonist baskılar devam etti. Girdi fiyatlarındaki artış, ortalama satış fiyatlarındaki yükselişin devam etmesine neden oldu. Ancak hem girdi hem de nihai ürün fiyatları enflasyonu hazirana kıyasla geriledi.