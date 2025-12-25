Google Haberler

İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı aralıkta değişmedi

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO), aralık ayında bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılı aralık ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.799 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi’ne verdiği yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya kıyasla 0,1 puan artış göstererek yüzde 74,2 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise kasım ayına göre değişim göstermeyerek yüzde 74,4 seviyesinde sabit kaldı.

