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İmalat sanayisinde kapasite kullanımı temmuzda geriledi

TCMB, 2025 yılı temmuz ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesine geriledi.

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İmalat sanayisinde kapasite kullanımı temmuzda geriledi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı temmuz ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesine düştü.

İmalat sanayisinde kapasite kullanımı temmuzda geriledi - Resim : 1

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,2 seviyesine ulaştı.

İmalat sanayisinde kapasite kullanımı temmuzda geriledi - Resim : 2

İmalat sanayisinde kapasite kullanımı temmuzda geriledi - Resim : 3

Çalışma, 2025 yılı temmuz ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1844 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Haziran ayındaki veriler

Haziranda imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,7 puan düşerek yüzde 74,4’e gerilemiş ve 27 ayın en düşük seviyesine düşmüştü.

27 ayın en düşük seviyesi: Sanayi kapasite kullanımı haziranda geriledi27 ayın en düşük seviyesi: Sanayi kapasite kullanımı haziranda gerilediEkonomi
Kaynak: BÜLTEN