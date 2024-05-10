İnşaat maliyetinde bir yılda yüzde 70 artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,11, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,98 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,54, işçilik endeksi yüzde 1,3 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 55,17, işçilik endeksi yüzde 108,04 artış kaydetti.

İşçilik ikiye katlandı

Bina inşaatı maliyet endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,14, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 68,44 yükseldi. Martta bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,64, işçilik endeksi yüzde 1,24 arttı. Mart 2023'e göre malzeme endeksi yüzde 52,77, işçilik endeksi yüzde 107,45 artış gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 2,03, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 75,15 yükseldi.

Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,25 artarken işçilik endeksi yüzde 1,54 yükseliş kaydetti. Malzeme endeksinde yıllık bazda yüzde 62,93, işçilik endeksinde de yüzde 110,27 artış görüldü.