İnşaat üretiminde yıllık artış, yaklaşık 1,5 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait inşaat üretim endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 24,9 oranında arttı. Bu rakamla yıllık artış, 2024 yılının şubat ayında beri en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,9, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 16,7 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 23,6 arttı.

İnşaat üretimi aylık yüzde 3,2 arttı

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Haziran ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 3,1 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı.