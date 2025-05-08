İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi: Dış talep koşullarında ılımlı iyileşme devam ediyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin isan 2025 dönemi sonuçları açıklandı. Buna göre, İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi nisanda 50,8 oldu

Bu rakam, dış talep koşullarında ılımlı bir iyileşmeye işaret etti. Ancak, Ocak 2024’te başlayan güçlenme eğilimi devam etse de nisan verisi son beş ayın en düşük ivmesine karşılık geliyor. Endeks, martta 51,5’lik seviyesini görmüştü.

Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Endesk, Türkiye'nin imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçüyor.

Almanya’da üretim yeniden düşüşte

Yüzde 8’lik payı ile Türk imalatçılarının en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da üretim, martta son 10 ayın ilk artışını kaydettikten sonra nisanda yeniden düşüş gösterdi.

Benzer şekilde, Birleşik Krallık’ta da ekonomik aktivite nisan ayında yaklaşık bir buçuk yıldır ilk kez azaldı. Türkiye’nin ikinci en büyük ihracat pazarı olan ABD’de ise nispeten daha olumlu bir seyir izlendi ve üretim ikinci çeyreğin başında genişlemeye devam etti.

Öte yandan, büyüme ılımlı düzeyde ve Eylül 2023'ten bu yana en düşük oranda gerçekleşti.

Nisan ayında büyümenin yavaşladığı diğer önemli pazarlar arasında İspanya ve Hollanda yer aldı. Diğer taraftan, İtalya’da ekonomik aktivite üst üste üçüncü kez aylık bazda artış kaydetti. Bu artış yaklaşık son bir yılın en yüksek hızında gerçekleşti. Fransa, Romanya ve Rusya’da ise üretim azaldı.

Orta Doğu büyümenin ana kaynağı

Orta Doğu, ikinci çeyrek başında büyümenin ana kaynağı olmaya devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri’nde petrol dışı ekonomik aktivite marttaki ivmesini koruyarak hızlı bir şekilde arttı.

PMI verileri açıklanan ülkeler içerisinde en hızlı büyüme Suudi Arabistan’da gerçekleşti. Kuveyt’te de belirgin bir iyileşme kaydedilirken, üretimin Katar’da hafif çapta arttığı, Lübnan ve Mısır’da ise düştüğü gözlendi.

Nisan ayında ekonomik aktivitede en keskin düşüş Kanada’da yaşanırken, bu ülkeyi az farkla Meksika takip etti. Her iki ekonomide de veriler gümrük vergilerinin etkilerini yansıttı. Vietnam ve Endonezya'da belirgin ivme kaybı görülürken, Myanmar’da ise üretim mart sonunda meydana gelen depremin etkisiyle gerileme kaydetti.

"Talep ikliminin iyileşmeye devam ettiğini görmek umut verici"

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şu açıklamalarda bulundu:

“Küresel ticarete ilişkin genel belirsizliğin Türk imalat sanayi ihracatçıları açısından yarattığı zorluklar düşünüldüğünde, talep ikliminin nisanda hız keserek de olsa iyileşmeye devam ettiğini görmek umut verici.

Küresel ticaretteki aksamaların önemli ihracat pazarlarını ne ölçüde etkileyeceği, Türk ihracatçılarının önümüzdeki dönem performansında da belirleyici olacak.”