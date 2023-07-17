Kısa vadeli dış borç 207,3 milyar dolara ulaşıp rekor kırdı

Kısa vadeli dış borçta yükseliş mayısta da devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı verilere göre, kısa vadeli dış borç stoku mayıs sonu itibarıyla geçen yılın sonuna göre yüzde 11,1 artışla 165,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,3 artarak 64,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,1 oranında artarak 56,3 milyar dolar düzeyinde oldu.

1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 207,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Böylelikle bu kalemde rekor seviye kaydedildi.