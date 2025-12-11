Google Haberler

KKM'de 1 haftada 3,9 milyar TL çıkış

BDDK verilerine göre KKM ve katılma hesapları 5 Aralık haftasında 16,86 milyar TL’den 12,92 milyar TL’ye gerileyerek 3,94 milyar TL azaldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bültenine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında (KKM) çözülme eğilimi 5 Aralık haftasında da devam etti.

Açıklanan verilere göre KKM bakiyesi, bir önceki haftadaki 16,86 milyar TL’den 12,92 milyar TL’ye gerileyerek haftalık bazda 3,94 milyar TL azalış kaydetti.

Böylece söz konusu dönemde KKM hesaplarından çıkış ivmesi sürdü.

