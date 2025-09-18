Kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası kredi kartı faiz oranlarında düzenleme yapıldı.

Buna göre, kredi kartı akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e çekildi. Nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizlerinde de aynı oranda indirim yapıldı.

Yeni oranlar 1 Ekim 2025’ten itibaren geçerli olacak.

Ticari kredilerde yeni kurallar

Tebliğ ile birlikte bankaların ticari müşterilere kredi kullandırma koşullarında da değişiklik yapıldı. Buna göre, kredi kartları dahil olmak üzere risk oluşturabilecek tüm krediler için karşılık ayrılması şartı getirildi.