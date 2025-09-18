Kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararının ardından kredi kartı faiz oranlarında düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faiz oranları 25 baz puan indirildi.
Buna göre, kredi kartı akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e çekildi. Nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizlerinde de aynı oranda indirim yapıldı.
Yeni oranlar 1 Ekim 2025’ten itibaren geçerli olacak.
Ticari kredilerde yeni kurallar
Tebliğ ile birlikte bankaların ticari müşterilere kredi kullandırma koşullarında da değişiklik yapıldı. Buna göre, kredi kartları dahil olmak üzere risk oluşturabilecek tüm krediler için karşılık ayrılması şartı getirildi.