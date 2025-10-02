Kur Korumalı Mevduat 292,8 milyar TL’ye geriledi

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 27,92 milyar TL azalarak 292,8 milyar TL’ye düştü.

Geçen hafta 27,92 milyar TL azalan KKM, 320,7 milyar TL seviyesinden 292,8 milyar TL’ye gerileyerek son dönemin en belirgin düşüşlerinden birini kaydetti.

Söz konusu dönemde bankacılık sektöründe takipteki alacaklar 489,35 milyar TL’ye yükselirken, yasal özkaynaklar 4,47 trilyon TL olarak gerçekleşti.