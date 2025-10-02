Kur Korumalı Mevduat 292,8 milyar TL’ye geriledi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre, 26 Eylül haftasında Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve Katılma Hesapları’nda dikkat çeken bir gerileme yaşandı. BDDK verilerine göre KKM bakiyesi 27,9 milyar TL azalışla 292,8 milyar TL’ye indi.
Söz konusu dönemde bankacılık sektöründe takipteki alacaklar 489,35 milyar TL’ye yükselirken, yasal özkaynaklar 4,47 trilyon TL olarak gerçekleşti.
Kaynak: ForInvest