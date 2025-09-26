Mali aracı kuruluşlarda katma değer 1,7 trilyon TL’yi aştı

TÜİK verilerine göre mali aracı kuruluşlarda 2024 yılında faktör maliyetiyle katma değer 1 trilyon 734 milyar TL’ye, üretim değeri ise 2 trilyon 882 milyar TL’ye ulaştı.

Toplam katma değerin yüzde 81,6’sı finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 10,1’i sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 8,3’ü ise yardımcı faaliyetlerde oluştu. Üretim değerinde de benzer bir tablo görüldü; yüzde 74,9’u finansal hizmetlerde, yüzde 17,6’sı sigorta alanında, yüzde 7,5’i ise yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti.

Katma değerde yıllık yüzde 21,1 artış

Bir önceki yıla kıyasla katma değer yüzde 21,1, üretim değeri ise yüzde 40,2 yükseldi. Alt kalemlerde, finansal hizmet faaliyetlerinde katma değer yüzde 11,4 artarken, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında bu artış yüzde 173,6 oldu.

İstihdam ve cinsiyet dağılımı

Sektörde istihdam 2023’teki 345 bin 438 kişiden 2024’te 353 bin 24 kişiye çıktı. Çalışanların yüzde 67,1’i finansal hizmetlerde, yüzde 7,5’i sigorta alanında, yüzde 25,4’ü ise yardımcı faaliyetlerde yer aldı. Kadınların oranı yüzde 49,2 ile erkeklere (%50,8) oldukça yakın seviyede gerçekleşti.

Personel maliyeti ve yatırımlar

Sektörün toplam personel maliyeti 480,5 milyar TL’ye ulaştı. Bunun yüzde 85,3’ü maaş ve ücretlerden, yüzde 14,7’si sosyal güvenlik giderlerinden oluştu. Sabit sermaye yatırımları ise 113,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu yatırımların yüzde 81,4’ü finansal hizmetlerde yoğunlaştı.