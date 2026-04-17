Martta ilk el konut satışları arttı, ikinci el geriledi

TÜİK, Türkiye'de konut piyasasına ilişkin Mart 2026 verileri açıklandı.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 35 bin 725 oldu. Aynı dönemde ikinci el konut satışları ise yüzde 3,6 azalarak 77 bin 642 olarak gerçekleşti.

Toplam konut satışları içinde ilk el konutların payı yüzde 31,5 olurken, ikinci el konutların payı yüzde 68,5 olarak kaydedildi.

Yabancılara konut satışı düşüşünü sürdürdü

Yabancılara yapılan konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 azalarak bin 353 oldu. Böylece toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,2 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalarak 4 bin 165’e geriledi.

Mart ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 229 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya’yı 130 ile İran ve 84 ile Almanya vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışlarında güçlü artış

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,9 artarak 25 bin 978 oldu. Diğer konut satışları ise aynı dönemde yüzde 9,6 azalarak 87 bin 389’a düştü.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22,9 olurken, diğer satışların payı yüzde 77,1 olarak gerçekleşti.

Arındırılmış verilerde aylık ve yıllık düşüş

Takvim etkilerinden arındırılmış serilere göre mart ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,8, ikinci el konut satışları ise yüzde 6,2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 9,6, ikinci el konut satışları da yüzde 5,5 geriledi.

İş yeri satışlarında zayıf görünüm

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalarak 3 bin 787 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 12,3 düşüşle 9 bin 712’ye geriledi.

İpotekli iş yeri satışları yükseldi

İpotekli iş yeri satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,1 artarak 698 oldu. Buna karşın diğer iş yeri satışları yüzde 12,6 azalarak 12 bin 801 olarak kaydedildi.

Arındırılmış iş yeri verileri de düşüşe işaret etti

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, mart ayında ilk el iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 8,3, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 14,8 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki aya kıyasla ilk el iş yeri satışları yüzde 4,3, ikinci el iş yeri satışları da yüzde 7,1 geriledi.