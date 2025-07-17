Merkez Bankası rezervleri 166,2 milyar dolara ulaştı

TCMB, 2025 yılının temmuz ayının ikinci haftasına ilişkin rezerv verilerini yayımladı.

Aynı dönemde resmi rezerv varlıkları yüzde 1,1 oranında artarak 166,2 milyar dolara ulaştı. Döviz varlıkları, yüzde 2,5 artışla 73,8 milyar dolar olurken, altın rezervleri yüzde 0,1’lik artışla 84,7 milyar dolara çıktı. IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,4 oranında gerileyerek 7,7 milyar dolar seviyesine indi.

Kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülüklerinde de düşüş kaydedildi. Merkez Bankası ve merkezi yönetim toplamının oluşturduğu yükümlülükler yüzde 0,8 azalarak 121,3 milyar dolara geriledi. Bu kalem içinde yer alan önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir haftada yüzde 1,5 düşerek 61,8 milyar dolara, şarta bağlı yükümlülükler ise yüzde 0,1 azalarak 59,5 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri ise aynı hafta itibarıyla 19,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.