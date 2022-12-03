Pamuk ve ayçiçek destekleri ne kadar oldu?

Erdoğan, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda pamuk ve ayçiçeği üreticilerine müjde verdi. Erdoğan, şunları söyledi:

"Pamuk üreticilerimizin mazot ve gübre desteğini dekarda 76 liradan yüzde 257 artışla 271 liraya çıkarıyoruz. Küresel fiyatlardaki gelişmeleri dikkate alarak pamuk üreticilerimize kilogram başına düşen fark ödemesi desteğini 1 lira 10 kuruştan 1 lira 60 kuruşa yükseltiyoruz. Böylece kütlü pamukta toplam destekleme tutarımız kilogramda 2 lira 14 kuruşa, dekar başına da 1071 liraya ulaşıyor. Yağlı ayçiçeğinde ise mazot ve gübre desteğini dekar başına 37 liradan yüzde 195 artışla 109 lira, fark ödemesini de kilogramda 50 kuruştan 70 kuruş seviyesine yükseltiyoruz. Ayçiçeğinde toplam destek dekarda 297 lirayı, kilogramda 1 lira 11 kuruşu buluyor. Bu yıl 2 milyon 750 bin ton kütlü pamuk ve 550 bin ton ayçiçeği üretimiyle tüm zamanların rekorunun kırılmasını bekliyoruz. 'Sen üret yeter' anlayışıyla çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Açıkladığımız destekleme fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

“Kritik projeleri 2023 içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz”

Türk tarihinin dönüm noktalarından 2023'e girmeye hazırlandıklarını anımsatan Erdoğan, "Cumhuriyetin 100'üncü yaşını kutlayacağımız 2023'te pek çok ilki de yaşayacağız. Yıllardır büyük bir sabır ve kararlılıkla sürdürdüğümüz kritik projeleri 2023 içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz." dedi.

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazı gelecek yıl milletin istifadesine sunacaklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'u yılın ilk çeyreğinin ardından yollarda görmeye başlayacaklarını vurguladı.

Milli muharip uçağı hangardan çıkaracaklarını, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk uçuşunu 2023'te gerçekleştireceğini dile getiren Erdoğan, "Uzun menzilli hava savunma sistemlerimiz Siper, Karaok, Bozdoğan ve Gökdoğan'ın ilk teslimatlarını da gelecek yıl yapıyoruz. Ülkemizi nükleer lige taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini 2023'te faaliyete geçiriyoruz. Bunların dışında nice yatırım, nice proje, eser ve hizmeti 2023 senesinde milletimizin emrine vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyetin 100'üncü yılını, Türk milleti için ifade ettiği anlama ve öneme yaraşır büyük bir başarı hikayesiyle taçlandırmakta kararlı olduklarını ifade eden Erdoğan, "Geçen yıl aralık ayından beri yüksek seviyelerde seyreden enflasyonun yakında hızla aşağı doğru inişine şahitlik ederek bu sıkıntı üzerine kurulan kirli senaryoların da yırtılıp atıldığını hep beraber göreceğiz. İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı yapana kadar Allah'ın izniyle mücadelemize devam edeceğiz. Şüphesiz bunun için öncelikle 2023 seçimlerini, gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse milletvekilliği boyutuyla zafere ulaştırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“Urfa'ya yeni eserler ve hizmetler kazandırarak gösteriyoruz”

Şanlıurfa'nın bölücü terör örgütüne karşı sergilediği dik duruşla şanına şan katmış bir şehir olduğunu belirten Erdoğan, "Biz her köşesinde bir veliyullahın kabri bulunan bu aziz şehri öyle birileri gibi lafta değil hak ettiği şekilde, tüm kalbimizle seviyoruz. Urfa'ya olan aşkımızı da son 20 yıldır olduğu gibi yeni eserler ve hizmetler kazandırarak gösteriyoruz. Biz, Bay Kemal'in CHP'si gibi seçim yaklaşınca proje açıklayıp seçim bitince projeyi unutanlardan, inkar edenlerden değiliz. Biz, seçim öncesi meydanlarda bol bol bedava vaat dağıtıp, millet yetkiyi verince sözlerinin üzerine yatanlardan da değiliz" ifadelerini kullandı.

Yapamayacakları işlerin sözünü vermediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Söz verdiğimiz işleri de Allah'ın izniyle yerine getirene kadar durmayız. Bir proje açıkladığımızda peşine düşer, o projeyi hayata geçirinceye, yatırıma, hizmete dönüşünceye kadar peşinden ayrılmayız. Biz temel atar, o temeli takip eder, sonra da gider açılış kurdelesini keseriz. Bugün Abide Kavşağı'nda hem Şanlıurfalılarla hasbihal ettik hem de toplam yatırım bedeli 12 milyar liraya varan eserlerin açılışını gerçekleştirdik. Bakanlıklarımıza, belediyelerimize, özel sektörümüze ait pek çok yatırımı resmen sizlerin emrine verdik. Şanlıurfa'yı hedeflerine bir adım daha yaklaştıran tüm bu yatırımların şehrimize ve siz kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin inşasına katkı sunan, destek veren işçisinden mühendisine, özel sektör kuruluşlarımızdan resmi kurumlarımıza kadar herkese, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Allah ömür, millet de yetki verdikçe Şanlıurfa ve tüm Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz."