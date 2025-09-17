Reeskont ve avans işlemlerindeki faiz oranları yeniden belirlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını güncelledi.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre; vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yıllık yüzde 41,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 42,25 olarak tespit edildi.

Reeskont nedir?

Reeskont; daha önce iskonto edilmiş, yani bir bedel karşılığı el değiştirmiş kıymetlerin, yeniden bir bedel karşılığı el değiştirmesini ifade ediyor. TCMB, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarını karşılamak için bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebiliyor.

Türkiye’de reeskont işlemlerindeki tüm koşullar ve kurallar Merkez Bankası tarafından belirleniyor. Bu işlemler için TCMB’nin uyguladığı faize “reeskont faiz oranı” adı veriliyor.

Merkez Bankası ayrıca reeskonta kabul ettiği senetler karşılığında avans da verebiliyor. Avans için teminat olarak ticari senet ve belgelerin yanı sıra devlet tahvilleri ve borsada kayıtlı tahviller kabul ediliyor.