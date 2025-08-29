SAMEKS ağustosta ivme kazandı: Ekonomide dengeli toparlanma sürüyor

SAMEKS Bileşik Endeksi ağustosta 50,8’e yükselerek eşik değerin üzerinde kaldı. Hizmet sektörü 51,8, sanayi sektörü 50,6 seviyesinde gerçekleşti.

Hizmet sektörü endeksi 4 puan artarak 51,8 seviyesine çıkarken, sanayi sektörü endeksi de 4,4 puanlık yükselişle 50,6 oldu. Hizmet tarafında iş hacmi, girdi alımları ve istihdamdaki artış; sanayide ise üretim, girdi alımları ve istihdamdaki toparlanma endekse pozitif katkı sağladı.

Raporda, “Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi’nin Ağustos ayında 50,8 puanla eşik değerin üzerinde kalması, ekonomik aktivitede ılımlı devam eden bir genişlemeye işaret ediyor” ifadesine yer verildi.