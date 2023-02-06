Sanayi sektöründen ocak ayında rekor ihracat

Söz konusu dönemde, küresel sanayi üretiminde devam eden dalgalanmalara karşın Türkiye'nin sanayi ürünlerine talep devam etmesiyle, sanayi sektörü de 13 milyar 674 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatına imza attı. Ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artan sanayi ihracatının, Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 70,6 oldu.

10 sektör zirve yaptı

Sanayi bünyesinde faaliyet gösteren 16 sektörden 10'u ihracat rekoru kırdı. Tekstil ve ham maddeleri 818,8 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 178,8 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 2,3 milyar dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 1,6 milyar dolar, otomotiv 2,7 milyar dolar, elektrik ve elektronik 1,2 milyar dolar, makine ve aksamları 845,2 milyon dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 361,4 milyon dolar, mücevher 419,9 milyon dolar, iklimlendirme 525,5 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi