Seçim sonrası piyasalarda istikrar fiyatlaması

Birol BOZKURT

Türkiye 100’üncü yılında gerçekleştirdiği tarihi seçimleri geride bıraktı. 14 Mayıs’taki ilk tur seçimlerini önde kapatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turda da yüzde 52,14 puanla önde tamamlayarak 3. Kez Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan isim oldu. Ekonomi politikalarında değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, piyasalar belirsizliğin ortadan kalkmasını pozitif karşıladı. Borsa İstanbul güne yüzde 2,52 değer kazanarak 4.696 puandan başladı.

Daha sonra yükselişine devam eden borsa günü yüzde 4,10 artışla 4.768 puandan kapattı. Ekonomistler, belirsizliğin ortadan kalkmasının olumlu olduğunu ancak ekonomi politikalarında değişikliğin şart olduğu konusunda hemfikir. Piyasalar file:///Users/cumaliimac/ Downloads/13%20borsa. JPG da iktidar tarafından yapılabilecek açıklamalar ve hafta bitmeden açıklanması muhtemel yeni kabine öne çıkan unsurlar arasında.

'Ekonomide çok fazla belirsizlik var'

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) öğretim üyesi, ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin değerlendirmesinde Türkiye ekonomisine dair çok fazla belirsizlik olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Acemoğlu, seçimden sonraki ekonomik tablo için, "Ekonomi için çok fazla belirsizlik var. Mevcut politikaların devamı tüm tarafları endişelendiriyor" yorumunu yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan ünlü ekonomist Prof. Dr. Acemoğlu, "Kısa vadede, bazı yabancılar Erdoğan'ın zaferini istikrar için iyi görebilirler.

Ama mevcut politikaların devam etmesi tüm tarafları endişelendiriyor. Daha büyük tehdit, mevcut üç ana sorunun pekişmesidir: Üretkenlik artışı ve verimlilik iyileştirmelerinin olmaması; kurumsal ve mali bilançolar ile kötüleşen mali durum. Üçü de çok maliyetli. Körfez'den ve belki de Rusya'dan gelen turizm gelirleri ve para rezervleri bir süreliğine destek olabilir fakat ileride çok fazla belirsizlik var” ifadelerini kullandı.

Kur, faiz ve borsa yukarı doğru hareket eder

Piyasanın en sevmediği ortamın belirsizlik olduğunu söyleyen İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, “2023 başından beri seçimle yatıp kalkıyoruz. Döviz de ciddi baskı altındaydı. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ile beraber piyasalar biraz daha rahat. Bu sonuçlardan sonra normalleşme ihtimalini de göz ardı etmemek lazım. Bu ihtimalde piyasadaki bütün yatırım araçlarının yukarı gitmesini beklemek gerekir. Kur, faiz ve borsa bu durumda yukarı doğru hareket eder” diye konuştu.

Borsaya yatırım devam edecektir

Piyasaların seçim maratonunun sona ermesiyle rahatladığını söyleyen Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ, “Bundan sonraki süreç için piyasaların en merak ettiği konu, ekonomi yönetimi olacaktır. Geçtiğimiz yıl, yüzde 200 getiri elde eden borsaya, her hisse senedi eşlik etmişti. Yılın kalanı için borsanın cazibesini koruması bekleniyor ancak sektör ve hisse bazlı ayrışmalar gündeme gelebilir. Enflasyon etkisiyle şirket kârlarındaki artışın sürmesi beklenebilir. Yatırımcı enflasyondan korunma amaçlı olarak borsaya yatırım yapmaya devam edebilir” diye konuştu.

Barclays: Faiz %36'ya çıkabilir

İngiltere merkezli yatırım bankası Barclays, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanmasının ardından TCMB’nin politika faizini yıl sonuna kadar %36'ya çıkaracağını tahmin etti. Barclays analisti Ercan Ergüzel, müşterilere gönderdikleri notta, "Hem faiz oranlarında hem de FX kurunda düzenlemeye ihtiyaç var" diyerek, dış finansman ihtiyacının yarattığı baskının hafif olmasının yetkililere kademeli olarak bu düzenlemeleri yapma fırsatı tanıyacağını ekledi. Ergüzel, "Politika faizinin 2023 sonunda %36 olacağına tahmin ediyoruz ancak riskler aşağı yönlü" dedi.

Morgan Stanley: Dolar/TL yüzde 29 yükselebilir

Morgan Stanley analistlerine göre, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın faizleri düşük tutma politikasına bağlı kalması durumunda Türk lirası yüzde 29'luk düşüş riskiyle karşı karşıya. ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikasına bağlı kalmaya devam etmesi halinde Türk lirasının dolar karşısında yüzde 29 değer kaybetmesi riski olduğunu bildirdi.

Ash: Türk Lirası üzerindeki baskı ağır

Mevcut düzenin sürdürülebilir olmadığını söyleyen Londra merkezli uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay'in yöneticisi Timothy Ash, "Şimdi Erdoğan için iki zorluk var; NATO ve Türk Lirası’ndaki durum. Her ikisinde de krizler olabilir. Haziran zirvesinden önce Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasını bekliyorum. Seçimde meseleden ihtiyaç duyduğu siyasi gücü elde etti. Para politikasında 180'lik bir dönüş görmedikçe ve ekonomi için atanmış güvenilir bir liderlik ekibi görmedikçe, lirada durum ağırlaşabilir” dedi.