Serbest bölgelerden ihracatta tarihi rekor: İlk 6 ayda 6,6 milyar dolara ulaştı

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Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki 19 serbest bölgenin 2026 yılının ilk yarısında ihracatta yeni bir rekora imza attığını duyurdu.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracat ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artış göstererek

6,6 milyar dolara ulaştı. Böylece serbest bölgeler, altı aylık dönemde tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına erişti.

Haziran ayında da ihracattaki güçlü performans sürdü. Serbest bölgelerden yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,5 artarak 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 151,8'e çıktı

Bakanlık verilerine göre serbest bölgeler, yüzde 151,8'e ulaşan ihracatın ithalatı karşılama oranıyla net ihracatçı yapısını daha da güçlendirdi. Aynı dönemde toplam satışlar içinde ihracatın payı da yüzde 76,6'ya yükseldi.

Katma değerli üretimin payı arttı

Serbest bölgelerin ihracatında teknoloji yoğun ürünlerin ağırlığı da artmaya devam etti. Ocak-haziran döneminde orta-ileri teknoloji ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 52,2, yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise yüzde 6,7 olarak gerçekleşti. Böylece iki grubun toplam payı yüzde 58,9'a ulaşarak Türkiye'nin katma değerli ihracat hedeflerine önemli katkı sağladı.

Yaklaşık 87 bin kişiye istihdam

Haziran sonu itibarıyla 19 serbest bölgede faaliyet gösteren kullanıcı firma sayısı 477'si yabancı olmak üzere toplam bin 942'ye ulaştı. Bu firmalar toplam 86 bin 909 kişiye doğrudan istihdam sağladı.

Toplam 2 bin 803 faaliyet ruhsatının 2 bin 102'si yerli, 701'i ise yabancı kullanıcılara tahsis edilirken, üretim konulu faaliyet ruhsatlarının toplam içindeki payı bir önceki yıla göre yaklaşık 1 puan artarak yüzde 44,6 seviyesine yükseldi.

Ege Serbest Bölgesi ilk sıradaki yerini korudu

İhracat performansında Ege Serbest Bölgesi ilk sıradaki yerini korudu. Bölgenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 125 milyon dolar artarak 1 milyar 688 milyon dolara yükseldi. Böylece Ege Serbest Bölgesi, serbest bölgelerin toplam ihracatının yüzde 25,7'sini tek başına gerçekleştirdi.

Bursa Serbest Bölgesi ihracatını yüzde 33 artırarak 1 milyar 25 milyon dolara, Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi yüzde 31,9 artışla 284 milyon dolara, Avrupa Serbest Bölgesi ise yüzde 10,3 artışla 642 milyon dolara çıkardı.

Bakanlığın verilerine göre Batı Anadolu, Trabzon ve Bursa serbest bölgelerinin de aralarında bulunduğu toplam 7 serbest bölgede ihracat artışı yüzde 10'un üzerine çıktı.

Öte yandan Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile gerçekleştirdiği toplam 3,19 milyar dolarlık ticaret hacmiyle serbest bölgelerin toplam ticaret hacminin yüzde 22,2'sini tek başına oluşturdu.