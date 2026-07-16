Serbest bölgeler 2026’da ticaret hacminde 30 milyar dolar hedefliyor
Türkiye'nin üretim ve ihracat merkezleri arasında yer alan serbest bölgelerde yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ticaret hacmi 14 milyar 344 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ocak-haziran döneminde serbest bölgelerden yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artarak 6 milyar 559 milyon dolara yükseldi. Böylece toplam ticaret hacminin yüzde 45,7'sini ihracat oluşturdu.
Türkiye'nin üretim ve ihracat merkezleri arasında yer alan serbest bölgelerde yılın ilk yarısında gerçekleştirilen ticaret hacmi 14 milyar 344 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ocak-haziran döneminde serbest bölgelerden yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artarak 6 milyar 559 milyon dolara yükseldi. Böylece toplam ticaret hacminin yüzde 45,7'sini ihracat oluşturdu.
Haziran sonu itibarıyla 86 bin 909 kişinin istihdam edildiği 19 serbest bölgede, yurt dışından yapılan alımlar 4 milyar 77 milyon dolar olarak gerçekleşirken, yurt içinden 1 milyar 772 milyon dolarlık alım yapıldı. Aynı dönemde yurt içine gerçekleştirilen satışlar ise 1 milyar 936 milyon dolar oldu.
En fazla ihracat Ege Serbest Bölgesi'nden
Serbest Bölgeler Kurucu ve İşleticileri Derneği (SEBKİDER) verilerine göre, yılın ilk yarısında en yüksek ihracat 1 milyar 688 milyon dolarla Ege Serbest Bölgesi'nden yapıldı. Ege'yi 1 milyar 25 milyon dolarla Bursa, 730 milyon dolarla Mersin, 642 milyon dolarla Avrupa ve 439 milyon dolarla İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi izledi. Bursa Serbest Bölgesi ise ilk kez 1 milyar dolar ihracat eşiğini aştı.
SEBKİDER Başkanı Yusuf Kılınç, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen serbest bölgelerde üretim ve ihracatın istikrarlı şekilde devam ettiğini söyledi. İşleticilerin her yıl altyapı yatırımlarını sürdürdüğünü belirten Kılınç, yatırımcıların hazır üretim alanları sayesinde kısa sürede faaliyete geçebildiğini ifade etti.
Serbest bölge içi ve bölgeler arası satışların yeniden ihracat kapsamına alınmasının üretimi desteklediğini kaydeden Kılınç, Türkiye'ye yapılan satışların vergi istisnası dışında bırakılmasının da serbest bölgelerin ihracat odaklı yapısını güçlendirdiğini dile getirdi. Kılınç, ilk altı ayda yurt dışına ve Türkiye'den serbest bölgelere yapılan satışlarda yaklaşık yüzde 7-8 artış yaşandığını belirtti.
İhracat hedefi 14 milyar dolar
Serbest bölgelerde ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 160 seviyesine ulaştığını ifade eden Kılınç, yerli ve yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiğini söyledi.
Yıl sonu hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Kılınç, "2026 yılında ihracatta 14 milyar doların, toplam ticaret hacminde ise 30 milyar doların üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Serbest bölgeler, yatırımcılara arazi ve bina yatırımı yapmadan kısa sürede üretime başlama imkânı sunarak rekabet avantajı sağlıyor" dedi.