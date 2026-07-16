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Serbest bölgeler 2026’da ticaret hacminde 30 milyar dolar hedefliyor

Türkiye'nin üretim ve ihra­cat merkezleri arasında yer alan serbest bölgelerde yılın ilk yarısında gerçekleştirilen tica­ret hacmi 14 milyar 344 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanlığı ve­rilerine göre, ocak-haziran dö­neminde serbest bölgelerden yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 arta­rak 6 milyar 559 milyon dolara yükseldi. Böylece toplam ticaret hacminin yüzde 45,7'sini ihracat oluşturdu.

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Serbest bölgeler 2026’da ticaret hacminde 30 milyar dolar hedefliyor

Türkiye'nin üretim ve ihra­cat merkezleri arasında yer alan serbest bölgelerde yılın ilk yarısında gerçekleştirilen tica­ret hacmi 14 milyar 344 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanlığı ve­rilerine göre, ocak-haziran dö­neminde serbest bölgelerden yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 arta­rak 6 milyar 559 milyon dolara yükseldi. Böylece toplam ticaret hacminin yüzde 45,7'sini ihracat oluşturdu.

Haziran sonu itibarıyla 86 bin 909 kişinin istihdam edildiği 19 serbest bölgede, yurt dışından yapılan alımlar 4 milyar 77 mil­yon dolar olarak gerçekleşirken, yurt içinden 1 milyar 772 milyon dolarlık alım yapıldı. Aynı dö­nemde yurt içine gerçekleştiri­len satışlar ise 1 milyar 936 mil­yon dolar oldu.

En fazla ihracat Ege Serbest Bölgesi'nden

Serbest Bölgeler Kurucu ve İş­leticileri Derneği (SEBKİDER) verilerine göre, yılın ilk yarısın­da en yüksek ihracat 1 milyar 688 milyon dolarla Ege Serbest Böl­gesi'nden yapıldı. Ege'yi 1 mil­yar 25 milyon dolarla Bursa, 730 milyon dolarla Mersin, 642 mil­yon dolarla Avrupa ve 439 mil­yon dolarla İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi izle­di. Bursa Serbest Bölgesi ise ilk kez 1 milyar dolar ihracat eşiği­ni aştı.

SEBKİDER Başkanı Yusuf Kı­lınç, küresel ekonomideki belir­sizliklere rağmen serbest böl­gelerde üretim ve ihracatın is­tikrarlı şekilde devam ettiğini söyledi. İşleticilerin her yıl alt­yapı yatırımlarını sürdürdüğünü belirten Kılınç, yatırımcıların hazır üretim alanları sayesinde kısa sürede faaliyete geçebildiği­ni ifade etti.

Serbest bölge içi ve bölgeler arası satışların yeniden ihracat kapsamına alınmasının üretimi desteklediğini kaydeden Kılınç, Türkiye'ye yapılan satışların vergi istisnası dışında bırakıl­masının da serbest bölgelerin ih­racat odaklı yapısını güçlendir­diğini dile getirdi. Kılınç, ilk altı ayda yurt dışına ve Türkiye'den serbest bölgelere yapılan satış­larda yaklaşık yüzde 7-8 artış ya­şandığını belirtti.

İhracat hedefi 14 milyar dolar

Serbest bölgelerde ihracatın ithalatı karşılama oranının yüz­de 160 seviyesine ulaştığını ifa­de eden Kılınç, yerli ve yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiği­ni söyledi.

Yıl sonu hedeflerine ilişkin de­ğerlendirmede bulunan Kılınç, "2026 yılında ihracatta 14 mil­yar doların, toplam ticaret hac­minde ise 30 milyar doların üze­rine çıkmayı hedefliyoruz. Ser­best bölgeler, yatırımcılara arazi ve bina yatırımı yapmadan kısa sürede üretime başlama imkânı sunarak rekabet avantajı sağlı­yor" dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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