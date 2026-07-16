Sanal ticaretle güzelleşiyoruz

Recep ERÇİN

Ticaret Bakanlığı’nın 2025 yılına ilişkin e-ti­caret raporuna göre, en hızlı büyüyen üç sektör %113 ile eğitim ve danışmanlık hizmet­leri, yüzde 72 ile elektronik ve %61,3 ile medikal, kişisel bakım ve kozmetik oldu. Hacim olarak 145,7 milyar TL’ye ulaşan kişi­sel bakım sektörü ortalama se­pette de 3 bin TL’yi aşan tutarla üçüncü sırada yer aldı. Ticaret Bakanlığı’nın raporuna göre, medikal, kişisel bakım ve koz­metik sektörü %3,2 ile iade ve iptalde en düşük orana sahip. İade ve iptalin en yüksek olduğu sektör ise %21,6 ile giyim, ayak­kabı ve aksesuar.

Yüzde 80,4’ünü kadınlar satın alıyor

E-ticaret sektöründe faali­yet gösteren işletmelerin sek­törel dağılımına bakıldığında ise; yemek, giyim ve ayakkabı, elektronik ve mobilyadan son­ra beşinci sıradaki kişisel ba­kım, medikal ve kozmetik sek­törünün payı %5,3. E-ticaret harcamalarının sektör bazında cinsiyete göre dağılımına göre, kadınların en yüksek paya sa­hip olduğu sektör %82,7 ile gi­yim, ayakkabı ve aksesuar oldu. Medikal ve kozmetik ise %80,4 ile kadınların en yüksek ağır­lığa sahip olduğu ikinci sektör. Elektronik erkeklerde %50,9 ve kadınlarda %49,1 ile dengeli bir paya sahipken, yazılım %91,1 ile erkeklerin en yüksek ağırlığa sahip olduğu sektör oldu.

“Zincirlerin kendi markalı ürünleri ağırlık kazanıyor”

Birleşmiş Markalar Derne­ği (BMD) Başkanı Sinan Ön­cel, DÜNYA Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, “Kozmetik ürün­lerinin iade oranının düşüklü­ğü ürün doğasından kaynakla­nıyor. Tüketicilerin sürekli kul­landıkları marka ve ürünleri e-ticaret kanallarından çok da­ha kolay satın almaları bunun en önemli sebepleri arasında.

Ayrıca bir diğer faktör, organi­ze kozmetik zincir mağazaların kendi markaları ile yaptıkları kampanyalar. Kozmetik zincir­lerinde firma markalı ürünlerin payı giderek artıyor. Başka bir konu da yerli parfüm markala­rının çok hızlı şube sayılarının artırmaya devam etmeleri ve bu alanda önemli bir sektör haline gelmeleri” dedi.

En dinamik alanlardan biri

“Türkiye, güzellik pazarında genç nüfus ve hızlı dijital adap­tasyon yeteneğiyle dikkat çe­kiyor” diyen L’Oreal Türkiye Kurumsal E-Ticaret Direktö­rü Murat Başar da “Dolayısıyla son dönemdeki yükselişi, yal­nızca fiyat etkisiyle açıklamak yetersiz kalacaktır; bu büyü­meyi tüketim sıklığı, kategori erişimi ve online kanallardaki dönüşüm artışıyla birlikte bü­tünsel olarak değerlendirmek gerekir” ifadelerini kullan­dı. Başar, şu bilgileri paylaştı: “Dünyada güzellik pazarının adetsel bazda sadece %1 bü­yüdüğü bir dönemde, Türkiye % 5’lik bir pazar ivmesi yaka­layarak sahip olduğu potansi­yeli bir kez daha kanıtladı.

Gü­zellik kategorisi, dijitalleşme, ürün erişilebilirliği ve tüketi­ci davranışlarındaki dönüşüm sayesinde e-ticaretin en dina­mik büyüme alanlarından biri haline geldi. Kadın tüketicile­rin kategorideki yüksek payı ve 25–34 yaş grubunun liderliği de bu dönüşümü doğrudan des­tekliyor. Bu kitle yalnızca alış­veriş sıklığıyla öne çıkmıyor; aynı zamanda sosyal medya, içerik üreticileri, canlı yayınlar ve yapay zekâ destekli kişisel­leştirilmiş öneriler aracılığıy­la yeni trendleri daha hızlı keş­feden bir grubu temsil ediyor.”

Sevgililer Günü ve Anneler Günü etkisi yüksek

Hepsiburada'nın alışveriş verilerine göre de güzellik kate­gorisinde tüketici tercihleri yıl boyunca değişiklik gösteriyor. Yılın ilk aylarında cilt bakım ürünlerine ilgi artıyor. Nem­lendirici, onarıcı ve hassas cilt bakım ürünleri öne çıkarken, mart ayıyla birlikte yaz hazır­lıkları da başlıyor. Bu dönemde güneş koruyucu ürün satışları yılın ilk çeyreğine kıyasla %52 artıyor ve tüketiciler yaz bakım rutinlerine yöneliyor.

Sevgililer Günü döneminde parfüm sa­tışları bir önceki aya göre %88 yükselirken, Anneler Günü'n­de hediye alışverişlerinin etki­siyle set ürün satışları yaklaşık %40 artıyor. Sonbaharla birlik­te bakım rutinleri yeniden deği­şiyor. Yazın yıpratıcı etkilerine yönelik ürünler daha fazla ter­cih edilirken, cilt bakım katego­risi bu dönemde yaklaşık %30 büyüyor. Yılın en yoğun dönemi ise son çeyrek oluyor. Özellik­le kasım kampanyalarında tü­keticiler hem ihtiyaçlarını kar­şılıyor hem de stoklu alışveriş yapıyor. Bu dönemde makyaj, dermokozmetik, premium cilt bakımı ve parfüm kategorileri yıl ortalamasının üzerinde per­formans gösteriyor.

Yaz sezonu güneş kremi okul sezonu saç bakımı

Trendyol verilerine göre, kozmetik sektörünün dönemsel dinamiklerine bakıldığında, mayıs ayından itibaren güneş kremleri ve bakım ürünleri ile deodorant ve “roll on” grubu alışverişlerinde dikkat çekici bir yükseliş görülüyor.

Parfüm alışverişlerinde, mayıs ayındaki Anneler Günü ve haziran ayında kutlanan Babalar Günü'nün etkisiyle söz konusu iki ayda kayda değer bir artış göze çarpıyor. Mart ayında, makyaj grubundaki ürünlere yönelik bir talep artışı öne çıkıyor. Temmuz ayındaki Dünya Ruj Günü'nde gerçekleşen seçici markaların kampanyaları, ruj alışverişlerinde yoğun bir hareketlilik yaşanmasını beraberinde getiriyor.

Yaz mevsiminin sonuna yaklaşırken saç boyaları daha fazla tercih edilen kategori oluyor. Okulların açıldığı, yaz sezonunun sona erdiği eylül ayında, saç bakım ürünleri ile tonik, “peeling” gibi soyucu içerikli ürünler ön plana çıkmaya başlıyor. Kasım ayı, kozmetik kategorilerindeki alışverişlerde en çok yükselişin görüldüğü dönemlerden biri. Özellikle seçici markaların kasım ayı kampanyaları ilgi çekiyor.