Son Dakika Haberi… TÜİK açıkladı: İkinci çeyrekte işsizlik oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin 'İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı.

Verilere göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişiye ulaştı. Bu artışla birlikte işsizlik oranı 0,3 puan yükselerek yüzde 8,6 olarak kaydedildi.

Cinsiyete göre incelendiğinde, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 11,6 olarak belirlendi.

İstihdam ve işgücü katılımı azaldı

TÜİK verileri, istihdam oranında da bir düşüş olduğunu gösterdi. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 41 bin kişi azalarak 32 milyon 435 bin kişiye geriledi ve istihdam oranı yüzde 48,9'a düştü. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,1 iken, kadınlarda bu oran yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, işgücüne katılım oranı değişmeyerek yüzde 53,5 seviyesinde kaldı. İşgücüne katılım, erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda ise yüzde 36,3 oldu.

Genç nüfusta işsizlik arttı

Genç nüfus (15-24 yaş arası) işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,7 puanlık bir artışla yüzde 15,9'a çıktı. Bu oran, genç erkeklerde yüzde 11,7, genç kadınlarda ise yüzde 23,7 oldu.

Sektörel istihdamın yüzde 58,9'u hizmet sektöründe

Sektörel istihdam dağılımında ise mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, tarım ve sanayi sektörlerinde sırasıyla 95 bin ve 156 bin kişilik azalış yaşanırken, inşaat ve hizmet sektörlerinde artış kaydedildi. İstihdamın yüzde 58,9'unun hizmet sektöründe yoğunlaştığı belirtildi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi de bir önceki çeyreğe göre 1,2 saat azalarak 42,1 saat oldu. Atıl işgücü oranı ise 3,5 puanlık artışla yüzde 32,0 seviyesine yükseldi.