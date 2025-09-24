Son dakika: TCMB açıkladı: Kapasite kullanımı 5 yılın en düşük seviyesinden yükselişe geçti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, 2025 yılının eylül ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranları artış gösterdi.

Böylelikle imalat sanayi kapasite kullanım oranı geçen ay açıklanan 5 yılın en düşük seviyesinin ardından tekrardan yükseldi.

Açıklanan verilere göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya kıyasla 0,2 puanlık bir artışla yüzde 73,8'e yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre yüzde 0,5 artışla yüzde 74,0 seviyesinde gerçekleşti.

Sektörlere göre en yüksek KKO tütün ürünlerinde

Sektörlere bakıldığında ise en yüksek kapasite kullanım oranı yüzde 85,6 ile tütün ürünlerinde kaydedildi. Onu yüzde 83,9 ile kağıt, yüzde 83,7 ile ağaç ürünleri takip etti.

Öte yandan kapasite kullanımının en düşük olduğu sektör yüzde 63,5 ile makine ve ekipmanlar oldu. Bu alanı yüzde 67,3 ile diğer imalatlar ve yüzde 68,8 ile tekstil ürünleri izledi.