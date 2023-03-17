Spot piyasada doğal gaz fiyatları belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 48 milyon 960 bin 186 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 61 milyon 209 bin 850 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 357 lira 57 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 235 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 825 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 889 lira 69 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 168 milyon 375 bin 814 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 164 milyon 91 bin 656 metreküp olarak kayıtlara geçti.