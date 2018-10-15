Tarım- ÜFE'de yüzde 3,68 artış

15 Ekim 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Eylül ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım–ÜFE), 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,59 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 3,96, ormancılık ürünlerinde yüzde 0,95 artış, balıkçılıkta yüzde 2,63 azalış olarak gerçekleşti.

En fazla artış çok yıllık bitkisel ürünlerde

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,99, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,04 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,87 artış gerçekleşti.

Sebzeler bir önceki aya göre yüzde 5,13 arttı

Alt tarım gruplarından; canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 4,71, çeltik yüzde 4,50, lifli bitkiler yüzde 4,08, ve diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 3,62 artış, yağlı meyveler yüzde 2,07 azalış gösterdi.

Eylül 2018’de endekste kapsanan 84 maddeden; 2 madde bu ay endekse girerken, 45 maddenin fiyatlarında artış, 32 maddenin fiyatlarında azalış, 5 maddenin fiyatlarında ise değişim olmamıştır.