Tarımda ücretler yükseldi: Mevsimlik işçinin aylık maaşı 37 bin TL'yi geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı verilerine göre, tarım sektöründe çalışan mevsimlik işçilerin ücretlerinde dikkat çeken bir artış yaşandı.

Buna göre mevsimlik tarım işçilerinin ortalama günlük ücreti bir önceki yıla kıyasla yüzde 37,8 artarak 1.299 TL seviyesine ulaştı.

Cinsiyete göre incelendiğinde ise erkek işçilerin günlük ücreti yüzde 40,6 artışla 1.416 TL’ye, kadın işçilerin günlük ücreti ise yüzde 34,1 artarak 1.193 TL’ye yükseldi.

Sürekli tarım işçilerinin maaşı 37 bin TL’yi aştı

Tarımsal işletmelerde sürekli çalışan işçilerin aylık ücretlerinde de önemli bir artış görüldü.

Verilere göre sürekli tarım işçilerinin ortalama aylık ücreti yüzde 42,1 artarak 37 bin 305 TL oldu.

Erkek işçilerin aylık ücretleri yüzde 43,4 artışla 39 bin 843 TL’ye yükselirken, kadın işçilerin maaşları ise yüzde 22,1 artışla 23 bin 598 TL seviyesine çıktı.

Mevsimlik işçilerde en yüksek ücret Rize’de

İl bazında incelendiğinde mevsimlik tarım işçilerine en yüksek günlük ücretin Rize’de ödendiği görüldü.

Rize’de erkek işçilere günlük 3.283 TL, kadın işçilere ise 3.075 TL ödeme yapıldı.

En düşük günlük ücret ise erkek işçilerde 1.037 TL ile Ankara’da, kadın işçilerde 976 TL ile Hatay’da kaydedildi.

Sürekli işçilerde en yüksek maaş Niğde’de

Sürekli çalışan tarım işçilerine ödenen aylık ücretlerde ise Niğde ve İzmir öne çıktı.

Verilere göre erkek işçilere en yüksek maaş 53 bin 927 TL ile Niğde’de, kadın işçilere en yüksek maaş ise 25 bin 521 TL ile İzmir’de ödendi.

En düşük aylık ücretler ise erkek işçiler için 26 bin 186 TL, kadın işçiler için 23 bin 40 TL ile Antalya’da gerçekleşti.