Tarımsal girdi fiyatları haziran ayında da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı. Buna göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 33,88 ve aylık yüzde 2,52 oranında artış gösterdi.

Tarım-GFE, mayıs ayında da aylık bazda yüzde 2,15, yıllık bazda ise yüzde 31,80 artmıştı.

Ana gruplardaki artışlar

Tarım-GFE'de (2020=100), 2025 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,52, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,88 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 32,27 artış gösterdi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,79 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,95 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayın göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,92, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,61 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 61,77 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 6,05 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.