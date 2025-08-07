TCMB döviz rezervleri beş hafta sonra geriledi

TCMB’nin döviz rezervleri 1,7 milyar dolar, altın rezervleri ise 1,1 milyar dolar geriledi. Toplam rezervler 168,9 milyar dolara düştü.

Aynı dönemde altın rezervleri de düşüş kaydetti. Altın cinsinden rezerv varlıkları 85 milyar 223 milyon dolardan 84 milyar 79 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri bir haftada 171 milyar 848 milyon dolardan 168 milyar 988 milyon dolara düşmüş oldu.

Net rezervlerde de gerileme yaşandı. Bir önceki hafta 64 milyar 450 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, 1 milyar 251 milyon dolarlık azalışla 63 milyar 199 milyon dolara geriledi.

Resmi rezerv varlıkları yüzde 1,7 azaldı

TCMB’nin açıkladığı verilere göre resmi rezerv varlıkları da geçtiğimiz haftaya kıyasla yüzde 1,7 düşüşle 169 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

* Döviz varlıkları: Yüzde 2,1 azalışla 77,2 milyar dolar

* Altın varlıkları: Yüzde 1,3 azalışla 84,1 milyar dolar

* IMF rezerv pozisyonu + SDR: Yüzde 1,2 azalışla 7,7 milyar dolar

Döviz yükümlülüklerinde sınırlı düşüş

Kamu sektörünün (TCMB ve merkezi yönetim) kısa vadeli döviz likiditesini etkileyen yükümlülükleri de bu hafta yüzde 0,4 azalışla 114,9 milyar dolara indi.

* Önceden belirlenmiş yükümlülükler: Yüzde 0,7 düşüşle 56,2 milyar dolar

* Şarta bağlı yükümlülükler: Yüzde 0,1 düşüşle 58,7 milyar dolar

TCMB’nin toplam yabancı para swap yükümlülüğü ise bu hafta itibarıyla 19,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.