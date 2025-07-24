TCMB rezervleri 168,6 milyar dolara yükseldi

TCMB’nin döviz rezervleri 1,75 milyar dolar artışla 83,3 milyar dolara ulaşarak 4 ayın zirvesine çıktı.

TCMB tarafından açıklanan haftalık verilere göre, döviz rezervleri bir önceki haftaya göre 1 milyar 752 milyon dolar artarak 81 milyar 551 milyon dolardan 83 milyar 303 milyon dolara yükseldi. Böylece döviz rezervleri, 21 Mart 2025’te kaydedilen 88,3 milyar dolar seviyesinin ardından son 4 ayın en yüksek düzeyine çıktı.

Altın rezervleri ise aynı haftada 574 milyon dolar artarak 84 milyar 692 milyon dolardan 85 milyar 266 milyon dolara çıktı.

Toplam rezerv 168,6 milyar dolara yükseldi

Söz konusu artışlarla birlikte toplam rezervler, önceki haftadaki 166 milyar 243 milyon dolardan 168 milyar 569 milyon dolara çıkarak önemli bir eşiği geride bıraktı.

Net uluslararası rezervler de aynı haftada 3 milyar 8 milyon dolar artışla 59 milyar 791 milyon dolardan 62 milyar 799 milyon dolara yükseldi.

Resmi rezerv varlıklarında artış

TCMB verilerine göre, resmi rezerv varlıkları haftalık bazda %1,4 artışla 168,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

*Döviz varlıkları: Yüzde 2,4 artışla 75,6 milyar dolar

* Altın varlıkları: Yüzde 0,7 artışla 85,3 milyar dolar

* IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı: Yüzde 0,6 düşüşle 7,7 milyar dolar

Kısa vadeli döviz yükümlülükleri azaldı

Kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülükleri ise bir önceki haftaya göre %1,1 azalarak 120 milyar dolara geriledi.

* Önceden belirlenmiş yükümlülükler: Yüzde 0,7 azalışla 61,4 milyar dolar

* Şarta bağlı yükümlülükler: Yüzde 1,5 azalışla 58,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

TCMB’nin toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükleri ise 19,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.