Tedarikçiler ABD vizesini Türkiye’den alacak

Nurdoğan A. ERGÜN

ABD Başkanı Trump’ın im­zaladığı kararname ile ülke sanayisini canlandırmak, dış ticaret açığını azaltmak ve yabancı yatırımları çekmek için başlattığı vergi hamlesinin dün­ya ve Türkiye’deki yankıları sürü­yor.

ABD’nin yüzde 10’luk vergi di­liminde kalan Türkiye, gelişmele­ri yakından takip ederken birçok sektörde ABD’li alıcıların Türk ürünlerine karşı ilgisinin artaca­ğı yönünde bir beklenti oluşmaya başladı.

Ancak ABD’ye dış ticaret­te fazla veren deri konfeksiyon gi­bi bazı sektörlerde ‘yeni bir vergi hamlesi’ olabileceği endişesi yaşa­nıyor. İhracatçı, olası bir vergi artı­şına karşı Türkiye’nin ‘yüksek’ di­yalog başlatması gerektiğine vurgu yapıyor.

Türkiye üretim üssü mü fasoncu mu olacak?

Bir yanda da ABD’nin yüksek vergi uyguladığı Çin, Vietnam, İtalya, Portekiz gibi tedarikçi ül­kelerin üretimlerini Türkiye’ye kaydırması bekleniyor. Böylece söz konusu ülkeler, ‘menşei takti­ği’ ile Türkiye üzerinden ABD pa­zarına girme yoluna gidecek. Tür­kiye Ayakkabı Sanayicileri Der­neği (TASD) Başkanı Berke İçten, bu konuya işaret ederek “Özellikle İtalyan üreticilerin Türkiye’de iş­birliği yaparak malı tekrar ABD’ye satma girişimleri olacağına dair sinyaller alıyoruz” dedi.

ABD paza­rına özel ürünler sunan Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi ise, önemli bir noktaya dikkat çekti. Çin ve Vietnam firmalarının Amerika pazarını kaybetmemek için Türkiye’yi bir mobilya üreti­cisi gibi kullanarak Türk menşeli ürünleri Amerika’ya satma yolu­na gidebileceğine işaret eden Ter­zi, “Bunlar özellikli değil maliyet odaklı ve fonksiyonel ürünler olur. Bu da ‘Türkiye mobilyası’ markası­na destek olmak yerine bizi geçici bir fasoncu pozisyonuna düşürür” diye konuştu.

100 milyar dolar hedef belirlenmişti

Ticaret Bakanlığı verilerine gö­re, ABD ile Türkiye’nin ticaret hac­mi 2024 yılında yüzde 4.7 artarak 35.2 milyar dolar olarak gerçek­leşti. Türkiye’nin 2024 yılı ihraca­tında ABD’nin payı yüzde 6.2 olur­ken, en fazla ihracat yapılan ülke­ler arasında ABD ikinci sırada yer aldı. 2024 yılı karşılıklı dış ticaret­te ABD’nin 2.4 milyar dolarlık faz­lası var.

Türkiye, Trump’ın ilk dö­neminde belirlenen 100 milyar do­lar ticaret hedefine ulaşmak üzere çalışmalarını yürütüyor. Türkiye ve ABD arasında 100 milyar dolar ticaret yapılmasına ilişkin hedef Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018 yılı Aralık ayında yaptıkları görüşme sonrası günde­me gelmişti.

Toygar Narbay: Hazır giyim için önemli bir fırsat kapısı aralandı

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Toygar Narbay, ABD Başkanı Trump’ın imzaladığı kararname ile Türkiye’nin hazır giyim alanında güçlü rakipleri olan Çin, Vietnam, Sri Lanka, Kamboçya, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelere gümrük vergilerinin artırılmasını olumlu bir gelişme olarak yorumladı. Narbay’a göre, bu kararname ile hazır giyim sektöründe üretim havzalarının yeniden şekillenmesi ve Türk hazır giyim endüstrisinin bundan olumlu olarak etkilenmesi bekleniyor.

Narbay, “Hazır giyim sektörü için önemli bir fırsat kapısı aralandı. Ülke ve sektör olarak bu süreci doğru politikalar ile yönetebilir, kamu destekleri ile sektörün rekabetçiliğini geri kazanmasını sağlayabilirsek mevcut yatırımlar ile 5 milyar dolarlık ilave bir ihracat yapabilir, 145 bin kişilik ilave istihdam oluşturabiliriz dedi.

Berke İçten: Trump’ın hamlesi Avrupalı üreticiyi Türkiye’ye çeker

Türkiye’nin ABD’ye ayakkabı ihracatının 30-35 milyon dolar seviyesinde olduğunu açıklayan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, “Meksika ve Çin, ABD için önemli ayakkabı üreticileri. Hatta Çin en büyük tedarikçisi.

Buralara tarife uygulayacak. İtalya’nın ABD’ye ayakkabı ihracatı 2 milyar euro, Portekiz’in 40 milyar euro. Özellikle İtalyan üreticilerin Türkiye’de işbirliği yaparak malı tekrar ABD’ye satma girişimleri olacağına dair sinyaller alıyoruz. Türkiye’nin üretim altyapısı güçlü olduğu için modellerini, kalıplarını göndererek burada üretip made in Türkiye etiketiyle ABD pazarına satabilirler” diye konuştu.

Turgay Terzi: Çin’in fasoncusu olmayalım

Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi, “Çin’e uygulanan yüzde 34 ve yüzde 46’lık vergiler bu ülkelerden yapılacak ithalatı ciddi derecede düşürecek. Fakat Türkiye’nin şu anki Amerika ihracatı ve mobilya konusundaki ilişkileri olması gerekenin çok altında. Bu dakikadan sonra çok hızlı bir şekilde Amerika’daki mobilya pazarı hedeflenerek özel çalışmalar yapılmalı. Bu sayede Çin’den Vietnam’dan yapılan ithalatların yerini Türkiye mobilya sektörü alabilsin” dedi.

Terzi, oluşan atmosferde Çin ve Vietnam firmalarının Amerika pazarını kaybetmemek için Türkiye’yi bir mobilya üreticisi gibi kullanarak Türk menşeli ürünleri Amerika’ya satmak gibi bir hedefleri oluşabileceğini belirtti. Terzi, “Ama bu ürünler daha özellikle ürünler olmaktan çok maliyet odaklı ve fonksiyonel ürünler üzerine olacaktır. Bu da bir nebze üretim desteği sağlamasına rağmen bizi fasoncu konumuna düşürür” dedi.

Güven Karaca: Aktif lobi başlatmalıyız

ABD’nin vergi artışlarını özellikle dış ticaret açığının yüksek olduğu ülkeler üzerinde yoğunlaştırdığını söyleyen İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, “ABD dış ticarette açık verdiği sektörlere yönelik gümrük vergisi uygulamaları yapıyor.

Bize karşı da vergi hamlesi yaparsa özellikle deri konfeksiyon sektörümüz biter” dedi. Şimdilik Türkiye’nin yüksek vergi dilimi uygulanan ülkeler arasında olmadığına işaret eden Karaca, “Bunun devamlılığı için öncelikle Türkiye’nin ABD tarafından hedef alınan ülkeler arasında yer almaması gerektiği vurgulanmalı, iki ülke arasındaki ticari ilişkinin karşılıklı fayda sağlayan ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olduğu ABD tarafına anlatılmalı” dedi.

ABD’ye yapılan deri ve deri mamulleri ihracatının yüzde 48.5’ini deri konfeksiyonun oluşturduğunu açıklayan Karaca, “ABD’nin olası bir gümrük vergisi artırımı, ihracatçılarımızı fiyat açısından dezavantajlı hale getirir Bu durum sektörde talep daralması, üretimde azalma ve istihdam kayıpları gibi zincirleme etkiler doğurabilir” ifadelerini kulandı.

Olgun Sağlam: Süreci lehimize çevirmeliyiz

ABD’nin dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 38’ini kapsadığını hatırlatan Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam, “Tüketim toplumunun çok fazla olduğu bu coğrafyada, biz mobilyacıların da bu pazardaki pastadaki payını artırmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Mobilyacıların bu coğrafyada daha fazla satış yapabilmesi için pazarda bilfiil olması gerekiyor. Trump’ın açıkladığı vergi oranları Çin’deki üreticilerin bu pazarda daha fazla ürün satmalarını engelleyecek, biz ve bizim gibi ülkelerin de bu pazarda daha fazla söz sahibi olduğu bir süreci yaşıyor olacağız” dedi. Sağlam, şöyle devam etti: “Teşviklerle beraber serbest

bölgede olan, ABD’de üç noktada yer alan limanlarda ürünlerimizin depolanması ve nihayetinde de bu depolardan pazara daha fazla ürünün bir anda sunulmasını sağlayacak teşvikler bizim için değerli. Bu süreci lehimize çevirmek adına sahada daha fazla olmamız gereken bir dönemi yaşıyoruz.” 90 milyar doların üzerinde bir mobilya ithalatı bulunan ABD’ye Türkiye’nin ihracat hedefi 1 milyar doları yakalamak. Türkiye’nin bugünkü ihracatı 336 milyon dolarlarda seyrediyor. Bu rakam ABD’nin mobilya ithalatının yüzde 1.3’üne denk geliyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagıç: Yabancı sermaye yatırımları yeniden pozisyon alabilir

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türk iş dünyasının ülkenin yüzde 10’luk tarife grubunda olmasını değerlendirebileceğine işaret ederek, “Bunun için de iş dünyamızın Trump’ın gümrük vergilerini geç kalmadan analiz edip ürün ve rekabet stratejilerini buna göre belirlemesi gerekiyor.

İş dünyamız Trump vergilerinin Türkiye’yi pozitif ayrıştırmasını fırsata dönüştürmeli” dedi. Tarife oranı Türkiye’den yüksek olan Avrupalı ve Uzakdoğulu firmaların yatırım için Türkiye’ye gelmeyi düşünebileceğini kaydeden Şekib Avdagiç, ek gümrük vergileri yüzünden ABD’nin Türkiye’den mal almayı tercih edebileceğini ve bunun da Türkiye’de üretim için Avrupa ve Çin başta olmak üzere birçok ülkeden doğrudan yatırımları artırabileceğini söyledi.

Avdagiç, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye’de yeniden pozisyon almaları için önemli bir fırsat olabileceğine işaret ederek, “Türkiye’nin bu fırsatı kullanması, ihracat sektörlerini geliştirmesine ve yeni pazarlar bulma stratejisine bağlı olacaktır” dedi. Avdagiç, ticaret savaşlarının ülkelerin siyasetleri üzerinde sonuçlarının olacağını belirterek, şunları kaydetti: “ABD’nin yüzde 10’luk avantajlı gümrük vergisi dilimi, Türkiye’nin bölgesel güç statüsünü genişletmesini de sağlayabilir. "

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Yeni rekabet koşullarında, dersimize çok iyi çalışmalıyız

stanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Trump’ın imzaladığı hemen hemen her kararnamenin dünyadaki hem siyasal hem de ekonomik dengeleri sarsmaya devam ettiğine dikkati çekti. Bahçıvan, “Son olarak imzaladığı ülkelere yönelik yeni vergi tarifeleri, bir süredir konuşulan küreselleşmenin ana itici güç olduğu bir dünyadan, korumacılık ve ticaret savaşlarının öne çıktığı bir dünyaya geldiğimizin en açık göstergesi olarak okunmalıdır “ diye konuştu.

Bu sürecin öngörülemez, hızlı ve oldukça sarsıcı bir şekilde ilerlediğine işaret eden Bahçıvan, “Ülkemizi de çok yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle bu yeni gelişmelere son derece stratejik bir bakış açısıyla bakmalıyız. Dünyadaki bütün rekabet ezberlerini bozan yeni tarifeler çerçevesinde oluşacak yeni rekabet koşullarına, dersimize çok iyi çalışarak hazırlanmalıyız.

Çünkü ezber bilgi, kalıplaşmış bakış açılarıyla kavranamayacak boyutlarda bir tablo var karşımızda” dedi. Bahçıvan, ABD’nin yeni tarifelerine baktıklarında, özellikle endüstri ülkeleri içinde Türkiye’ye görece daha pozitif bir yaklaşım içinde olunduğunu dile getirdi. Bahçıvan, “Rekabet dersimizi de çok iyi çalışarak bu tarihi fırsatı akıllı hamlelerle çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

ASKON Başkanı Orhan Aydın: Pazar arayışı Türkiye’yi yatırım üssü yapabilir

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye’nin rekabetçiliğinin arttığını, Türkiye için oluşan yeni şartlar doğru değerlendirilebildiğinde pozitif anlamda yeni alanlar oluşturulabileceğini kaydetti. Türkiye’ye getirilen yüzde 10’luk ek verginin diğer oranlara bakıldığında Türkiye’yi daha da rekabetçi konuma getirdiğini dile getiren Aydın, “Açılan bu yeni alanı ülke ekonomimiz açısından iyi değerlendirebilirsek avantajlı bir duruma geçebiliriz.

Amerika’ya olan satışların artması için iş dünyasının tüm sivil toplum kuruluşları teyakkuza geçmeli özellikle ihracatçı birlikleri bu bölgede yapılacak fuar ve organizasyonların sayılarını artırmalıdır” dedi. Aydın, “ABD pazarında yüksek vergi oranı ile karşılaşan üretim gücü yüksek devletlerin yeni pazar arayışı dolayısıyla Türkiye’yi yatırım üssü edinebileceği olasılığı artıyor” diye konuştu.

TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım: Türkiye alternatif bir tedarikçi olarak öne çıkabilir

Türkiye alternatif bir tedarikçi olarak öne çıkabilir Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Gürkan Yıldırım, ihracat açısından bakıldığında ABD’nin Çin ve AB’ye uygulayacağı yüksek vergilerin bu bölgelerden yapılan ithalatı azaltabileceğini aktararak, “Bu durum, Türkiye’nin bazı sektörlerde ABD pazarına ihracatını artırma potansiyeli yaratacak. Özellikle, bu bölgelerden tedarik sağlayan sektörler için Türkiye alternatif bir tedarikçi olarak öne çıkabilir” dedi. Yıldırım, Çin, AB ve Uzakdoğu ülkelerine getirilen yüksek vergilerin bu bölgelerdeki bazı şirketlerin üretimlerini Türkiye gibi ülkelere kaydırabileceğine işaret etti.