Temmuz ayı inşaat maliyet endeksi belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı temmuz ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi 2025 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,98 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi ise yüzde 1,79, işçilik endeksi yüzde 0,72 oranında arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 18,98, işçilik endeksinde yüzde 31 artış görüldü.

Bina inşaatı maliyet endeksinde artış

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,81 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,55, işçilik endeksi de yüzde 0,61 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,90, işçilik endeksi yüzde 30,35 oranında artış gösterdi.

(Ayrıntılar geliyor)