TEPAV: Kayıt dışı istihdam yüzde 25,9’a yükseldi

TEPAV’ın SGK verilerine dayalı Haziran 2025 bültenine göre toplam sigortalı çalışan sayısı 25,6 milyonu aşarken kayıt dışı istihdam oranı yüzde 25,9’a çıktı.

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyen çalışan sayısı da yıllık yüzde 6,6 artışla 2 milyon 156 bin 30’a çıktı. SGDP’li çalışanların toplam istihdam içindeki payı ise yüzde 8,4’e ulaştı.

2025’in ikinci çeyreği itibarıyla toplam istihdam 32,6 milyon kişi oldu. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanların sayısı 8,5 milyon olarak kaydedilirken, kayıt dışı istihdam oranı yüzde 25,9 seviyesine çıktı.

Sektörel bazda incelendiğinde, tarımda kayıt dışılık oranı yüzde 81,7, tarım dışı sektörlerde ise %16,8 olarak hesaplandı.

21 sektörün 15’inde artış

Haziran ayında incelenen 21 ana sektörün 15’inde istihdam artışı görüldü. İmalat sektörü yıllık bazda yüzde 1,4 daralırken, inşaat sektöründe çalışan sayısı yüzde 8,2 arttı. Tarım sektöründe yüzde 0,2 gerileme olurken, hizmet sektöründe finans-sigorta, gayrimenkul, kültür, sanat, eğlence ve spor alanlarındaki artış dikkat çekti.

İş yeri sayısı 2,2 milyonu aştı

Türkiye genelinde faaliyet gösteren iş yeri sayısı yıllık bazda yüzde 6,4 artış ile 2 milyon 235 bin 887’ye çıktı.

Sektörler arasında perakende ticaret 37 bin 957 yeni iş yeri ile en fazla artış gösterirken, yiyecek-içecek hizmetleri (9.454) ve kara taşımacılığı-boru hattı taşımacılığı (7.041) sektörleri de öne çıktı.

Öte yandan, büro yönetimi ve büro desteği faaliyetlerinde 4.447 iş yeri kapandı.