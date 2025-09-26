TEPAV: Perakende Güven Endeksi ağustosta geriledi

TEPAV’ın Perakende Güven Endeksi (TEPE), ağustosta yıllık bazda 3,4, aylık bazda ise 5,4 puan düşerek -10,5 puana geriledi.

TEPE’deki düşüşte, hem son üç aya ilişkin olumsuz değerlendirmeler hem de geleceğe yönelik kötümser beklentiler etkili oldu. Ankete katılan perakendeciler arasında işlerin kötüleştiğini söyleyenlerin oranı temmuzda yüzde 32,4 iken, ağustosta yüzde 45,4’e yükseldi. Önümüzdeki üç ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı ise yüzde 10,1’den yüzde 8,2’ye geriledi.

Buna karşın, satış fiyatlarında artış bekleyenlerin oranı yüzde 64’ten yüzde 82,8’e çıktı.

Satış beklentileri zayıfladı

Önümüzdeki üç aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri, ağustosta -1,4 puan olarak kaydedildi. Bu sonuç, bir önceki aya göre 6,2 puanlık, geçen yılın aynı dönemine göre ise 3,7 puanlık düşüşe işaret etti.

Bölgesel börünüm

Perakende güveni bölgeler arasında farklılık gösterdi. Güneydoğu Anadolu’da güven en fazla azalırken, Ortadoğu Anadolu, Orta Anadolu ve İstanbul gibi bölgelerde ortalamanın üzerinde bir değişim gözlendi.

Alt sektörlerde dağılım

Alt sektörler bazında ise “motorlu taşıtlar” ve “diğer” (akaryakıt istasyonu, eczane, nalbur vb.) grupları ortalamanın üzerinde performans sergilerken; gıda, mobilya, tekstil ve elektronik ürünlerde ortalamanın altında değerler kaydedildi.

AB’de farklı tablo

AB-27 Perakende Güven Endeksi ise -5,3 puan seviyesinde kalsa da, hem geçen aya hem de geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.