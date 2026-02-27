TEPAV: Şubat’ta gıda enflasyonu son iki yılın zirvesinde

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) Şubat 2026 sonuçları yayımlandı.

1–25 Şubat dönemine ait verilere göre gıda fiyatları aylık bazda yüzde 6,74 yükseldi. Bu oran, son iki yılın en yüksek aylık gıda enflasyonu olarak kayda geçti.

Sebze-meyvede dalgalı seyir

TEGE verilerine göre şubat ayında taze meyve ve sebze grubunda fiyatı en fazla düşen ürünler lahana, portakal ve kivi oldu. Buna karşın diğer taze biber çeşitleri, çarliston biber ve kabak fiyatlarında yüksek artışlar görüldü.

Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise fiyat artışının en belirgin olduğu kalemler kaşar peyniri, tereyağı ve ayran olarak öne çıktı. Baharat, ayçiçek yağı ve konserve balık fiyatlarında ise düşüş tespit edildi.

Yıllık gıda enflasyonu yüzde 33,8

Şubat 2026 itibarıyla TEGE’ye göre yıllık gıda enflasyonu yüzde 33,8 seviyesinde hesaplandı.

Öte yandan KKTC-TEGE kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 1–25 Şubat dönemine ilişkin aylık gıda enflasyonu yüzde 1,24 olarak ölçüldü. Böylece KKTC’de gıda enflasyonu yeniden yüzde 2’nin altına geriledi.