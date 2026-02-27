Türk-İş: Açlık sınırı 32 bin lirayı aştı

Türk-İş Konfederasyonu, Şubat 2026 dönemine ait “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 32 bin 365 TL’ye yükseldi. Gıda harcamasına ek olarak giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu giderlerle birlikte yoksulluk sınırı 105 bin 424 TL olarak hesaplandı.

Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 41 bin 77 TL’ye çıktı.

Gıda fiyatlarında aylık artış yüzde 3,65

Türk-İş verilerine göre şubat ayında Ankara’da gıda fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 3,65 arttı. “Mutfak enflasyonu” göstergeleri, gıda fiyatlarındaki yükselişin hız kesmeden sürdüğüne işaret etti.

Şubat 2026 itibarıyla:

* Gıda harcamalarındaki yıllık artış oranı yüzde 38,76 oldu.

* Yıllık ortalama artış yüzde 39,43 olarak gerçekleşti.

* Yılın ilk iki ayında gıda harcamalarındaki toplam artış yüzde 7,37’ye ulaştı.