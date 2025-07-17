THBB: Hazır Beton Endeksi haziranda eşik altına geriledi

Türkiye Hazır Beton Birliği'nin haziran ayı raporuna göre, inşaat sektöründe faaliyet zayıflarken tüm endeksler eşik değerin altında kaldı.

Endeks sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Geçen yıla göre Faaliyet ve Beklenti endekslerindeki artış sektör açısından olumlu sinyaller taşısa da tüm endekslerin eşik değerin altında kalması bu iyimser tabloyu gölgeliyor” dedi.

Haziran ayında Faaliyet Endeksi'nin yeniden gerilemesiyle birleşik Hazır Beton Endeksi de negatif bölgede sınırlı bir düşüş yaşadı. Beklenti Endeksi son altı aydır negatif aralıkta kalmaya devam ederken, Güven Endeksi sınırlı bir artış gösterdi ancak hâlâ eşik değerin altında.

Işık, inşaat sektöründeki zayıflamanın daha geniş makroekonomik gelişmelerle bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Türkiye PMI verilerinin de düşüş gösterdiğini anımsatan Işık, “Haziran’da 46,7 seviyesine inen PMI verisi, daralmanın devam ettiğini gösteriyor. Para politikasındaki sıkılık finansman koşullarını zorlaştırıyor, bu da sektörümüzü doğrudan etkiliyor” ifadelerini kullandı.