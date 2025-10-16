THBB: İnşaat son çeyreğe yavaş girdi

Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB) inşaat sektörünün öncü göstergesi niteliğindeki Hazır Beton Endeksi’nin Eylül 2025 sonuçları yayımlandı. Rapora göre, temmuz ayındaki zirvenin ardından ağustosta eşik değerin altına gerileyen Faaliyet Endeksi, eylül ayında da bu seviyenin altındaki yatay hareketine devam etti.

Beklenti ve Güven Endeksleri'nin her ikisi de eylül ayında negatif bölgede kaldı. Beklenti Endeksi’nde sınırlı bir artış gözlense de bu artış endeks değerini eşik seviyenin üzerine taşımaya yetmedi. Güven Endeksi ise bir önceki aya göre düşüş gösterdi.

Tüm endeksler geçen yıla göre yüksek

Eylül ayı verilerine göre tüm alt endeksler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha yüksek seviyede gerçekleşti. Faaliyet ve Beklenti Endeksleri, artış oranı bakımından öne çıkarken, Güven Endeksi’ndeki yükseliş daha sınırlı kaldı.

THBB, endekslerin eşik değerin altında olmasına rağmen geçen yıla kıyasla daha yüksek gerçekleşmesinin, sektörün geçen yıla göre daha iyi bir konumda olduğunu ancak istenen seviyeye henüz ulaşamadığını vurguladı.

Yavuz Işık: “Faiz ve finansman maliyeti belirleyici olacak”

Raporu değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, inşaat sektöründe faaliyetlerin toparlanma eğiliminde olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Temmuz ayındaki zirvenin ardından ağustosta eşik değerin altına gerileyen Faaliyet Endeksi, eylülde yatay seyrini sürdürdü. Endeksler geçen yıla göre daha yüksek ancak hâlâ istenen düzeyde değil. Bu tablo, sektörün toparlanma potansiyelinin sürdüğünü ancak kırılganlıkların devam ettiğini gösteriyor.”