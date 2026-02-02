Ticaret Bakanı Bolat, ocak ayı dış ticaret verilerini açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayında ihracat takvim etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 20,3 milyar dolar oldu. Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın ise yüzde 3,7 artışla 272,5 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Bolat, “Ocak ayında 20 milyar 328 milyon dolar mal ihracatı gerçekleştirdik. Bu, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,29’luk bir düşüş anlamına geliyor” dedi.

İthalat 28,7 milyar dolar, açık 8,4 milyar dolar

Bakan Bolat, ithalatın ocak ayında 28,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, “İthalatta ne artış ne de azalış oldu. Dış ticaret açığı yüzde 11,2 artarak 8,4 milyar dolar seviyesine çıktı” ifadelerini kullandı.

Ocak ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yaklaşık yüzde 71 olduğunu aktaran Bolat, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının ise 92,9 milyar dolar olarak hesaplandığını kaydetti.

Hizmet ihracatında artış sürdü

Bolat, hizmet ihracatındaki artışa da dikkat çekerek, “Hizmet ihracatımız ocak ayında yüzde 5,5 artışla 8,5 milyar dolar oldu” dedi.

Bakan Bolat, küresel ekonomik koşullara rağmen ihracatın yıllık bazda artış eğilimini sürdürmesinin Türkiye’nin dış ticaretteki dayanıklılığını gösterdiğini vurguladı.