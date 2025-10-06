TL'nin reel değeri eylülde arttı: 4 ayın zirvesi

TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru endeksi eylülde 0,91 puan artarak 70,83’e yükselirken, Yi-ÜFE bazlı endeks 94,03 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi eylülde bir önceki aya kıyasla 0,91 puan artışla 70,83 oldu.

Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı REK endeksi ise 0,33 puan artarak 94,03 seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, eylülde REK endeksindeki artışın temel nedeninin, TÜFE’deki artışın nominal kur artışını aşması olduğu belirtildi. Buna göre Türk lirası karşısında ABD doları ortalama yüzde 1,21, euro ise yüzde 2,16 oranında değer kazanırken, TÜFE aylık bazda yüzde 3,23, Yİ-ÜFE ise yüzde 2,52 oranında arttı.